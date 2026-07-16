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पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अटेंडेंट की जहर खाने से मौत, तीन अज्ञात कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट

By Dinesh Rathour
सीतापुर, भाषा
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सीतापुर स्थित एपीटीसी में तैनात एक अनुचर (फॉलोअर) की कथित रूप से जहर खाने के बाद हुई मौत के मामले में केंद्र के तीन अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अटेंडेंट की जहर खाने से मौत, तीन अज्ञात कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट

Sitapur News: यूपी के सीतापुर स्थित सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (एपीटीसी) में तैनात एक अनुचर (फॉलोअर) की कथित रूप से जहर खाने के बाद हुई मौत के मामले में केंद्र के तीन अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एपीटीसी में तैनात अनुचर शैलेंद्र पाल (25) ने मंगलवार को कथित तौर पर जहर खा लिया था और इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पाल की पत्नी सरिता पाल ने आरोप लगाया कि 25 जून को एपीटीसी के एक अधिकारी के आवास से नकदी और कुछ सामान गायब होने के बाद कमांडेंट शगुन गौतम समेत केंद्र के अधिकारियों ने उसके पति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था।

सरिता के अनुसार, शैलेंद्र कमांडेंट के आवास पर खाना बनाता था और अन्य घरेलू काम करता था। उसने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में आए दो पुलिसकर्मी चोरी के संदेह में उसे अपने साथ ले गए और कथित तौर पर दो दिन तक गैरकानूनी हिरासत में रखकर उससे पूछताछ और मारपीट की। सरिता ने आरोप लगाया कि रिहाई के बाद भी शैलेंद्र को रोज कमांडेंट के आवास पर बुलाया जाता था और उत्पीड़न के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। उसने दावा किया कि लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर शैलेंद्र ने जहर खा लिया।

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परिजनों का शैलेंद्र के शव अंतिम संस्कार से इनकार

मृतक के पिता रामनाथ पाल, भाई प्रदीप पाल और बहन संगीता पाल ने कथित रूप से जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने तक शैलेंद्र के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता एवं सांसद राकेश राठौर के पीड़ित परिवार के समर्थन में आने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना देने के बाद विरोध तेज हो गया। प्रशासन के साथ बातचीत के बाद खैराबाद थाने में एपीटीसी के तीन अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

एपीटीसी कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग

राठौर ने कहा कि परिवार द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और वह पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर एपीटीसी कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रशासन ने परिवार के दो सदस्यों को पुलिस विभाग में संविदा पर नौकरी, आर्थिक सहायता और आवासीय पट्टा देने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया और परिवार ने बृहस्पतिवार को अपराह्न करीब एक बजे शैलेंद्र का अंतिम संस्कार किया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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