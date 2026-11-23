पूर्व आईपीएस के घर चोरी की कोशिश, बदमाशों ने गेट का तोड़ा ताला, CCTV से भी छेड़छाड़
लखनऊ में पूर्व आईपीएस के गोमतीनगर स्थित आवास में चोरी की कोशिश की गई। बदमाशों ने मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया और घर में लगे सीसी कैमरों से भी छेड़छाड़ की। घटना के समय पूर्व आईपीएस और उनकी पत्नी शहर से बाहर थे।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के विरामखंड पांच स्थित आवास के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास हुआ। आवास पर लगे सीसी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई। यह आरोप लगाते हुए मकान के केयर टेकर ने शिव कुमार ने गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक शिव कुमार ने तहरीर देकर बताया कि वह मकान के भूतल पर पत्नी के साथ रहते हैं। 20 अक्टूबर को वह पैतृक आवास गए थे। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन भी शहर के बाहर हैं। शिव कुमार के मुताबिक 22 अक्तूबर की शाम 6:30 बजे वह लौटे तो उन्होंने देखा कि मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा था। घर के अंदर पहुंचे। पूरा मकान चेक किया। प्रारंभिक जांच में कोई भी वस्तु चोरी होने की जानकारी नहीं मिली। मकान के दूसरे तल का दरवाजा भी खुला था। मकान में लगे सीसी कैमरों से छेड़छाड़ की गई।
बदमाशों ने अपनी गतिविधियां छिपाने के लिए कैमरों से छेड़छाड़ की। सीसी कैमरे से छेड़छाड़ किसी संदिग्ध अपराधिक गतिविधियों की आशंका है। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। घर के आस पास लगे अन्य सीसी कैमरों की पड़ताल की जा रही है।
वाराणसी में 35 लाख कैश और 20 लाख के गहने चोरी
उधर, वाराणसी के रानी की सराय क्षेत्र में शनिवार की रात घर का ताला तोड़ कर चोर 35 हजार नकदी सहित 20 लाख रुपये से अधिक के जेवर उठा ले गए। घटना की रात परिवार के लोग निमंत्रण में गए थे। निमंत्रण से लौटने के बाद उन्हें रविवार की दोपहर में जानकारी हुई ।
रानी की सराय थाना क्षेत्र के नीबी गांव निवासी संदीप मौर्य के परिवार के लोग शनिवार की रात घर में ताला बंद कर निमंत्रण में शामिल होने के लिए चले गये थे। रात में चोरों ने गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए। कमरे मे रखी आलमारी और बक्से को तोड़ दिया। 35 हजार नकदी और सोने-चांदी के करीब 20 लाख रुपये के आभूषण समेट कर फरार हो गए। इसके साथ ही चोर महत्वपूर्ण कागजात भी अपने साथ ले गए। परिवार के लोग रविवार की दोपहर को निमंत्रण से लौटे तो घर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। लोग घर में पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और जेवर गायब था। संदीप मौर्य ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। रविवार की शाम को पीड़ित ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें