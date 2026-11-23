लखनऊ में पूर्व आईपीएस के गोमतीनगर स्थित आवास में चोरी की कोशिश की गई। बदमाशों ने मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया और घर में लगे सीसी कैमरों से भी छेड़छाड़ की। घटना के समय पूर्व आईपीएस और उनकी पत्नी शहर से बाहर थे।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के विरामखंड पांच स्थित आवास के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास हुआ। आवास पर लगे सीसी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई। यह आरोप लगाते हुए मकान के केयर टेकर ने शिव कुमार ने गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर गोमतीनगर ब्रजेश चंद्र तिवारी के मुताबिक शिव कुमार ने तहरीर देकर बताया कि वह मकान के भूतल पर पत्नी के साथ रहते हैं। 20 अक्टूबर को वह पैतृक आवास गए थे। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन भी शहर के बाहर हैं। शिव कुमार के मुताबिक 22 अक्तूबर की शाम 6:30 बजे वह लौटे तो उन्होंने देखा कि मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा था। घर के अंदर पहुंचे। पूरा मकान चेक किया। प्रारंभिक जांच में कोई भी वस्तु चोरी होने की जानकारी नहीं मिली। मकान के दूसरे तल का दरवाजा भी खुला था। मकान में लगे सीसी कैमरों से छेड़छाड़ की गई।

बदमाशों ने अपनी गतिविधियां छिपाने के लिए कैमरों से छेड़छाड़ की। सीसी कैमरे से छेड़छाड़ किसी संदिग्ध अपराधिक गतिविधियों की आशंका है। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। घर के आस पास लगे अन्य सीसी कैमरों की पड़ताल की जा रही है।

वाराणसी में 35 लाख कैश और 20 लाख के गहने चोरी उधर, वाराणसी के रानी की सराय क्षेत्र में शनिवार की रात घर का ताला तोड़ कर चोर 35 हजार नकदी सहित 20 लाख रुपये से अधिक के जेवर उठा ले गए। घटना की रात परिवार के लोग निमंत्रण में गए थे। निमंत्रण से लौटने के बाद उन्हें रविवार की दोपहर में जानकारी हुई ।