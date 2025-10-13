Hindustan Hindi News
रेप के प्रयास का आरोपी हॉस्पिटल से भागा: पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद हुआ था भर्ती

यूपी के फिरोजाबाद में बालिका से रेप के प्रयास का आरोपी हॉस्पिटल से भाग गया। अभियुक्त को चंद घंटों में ही पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया था। उसके पैर में गोली लगी थी। आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज को भर्ती कराया था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 11:40 AM
यूपी के फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर पुलिस व मिशन शक्ति टीम ने सोमवार की देर शाम नौ साल की बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को चंद घंटों में ही पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया था। उसके पैर में गोली लगी थी। आरोपी को जिला अस्पताल में इलाज को भर्ती कराया लेकिन रात को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। अब फरार अभियुक्त को दबोचने के लिए पुलिस की कई टीमें शहरभर के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अभियुक्त का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ड्यूटी पर तैनात दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

रविवार की देर शाम रसूलपुर पुलिस की नौ साल की बालिका से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त से फतेहाबाद रोड पर बरी चौराहा के पास मुठभेड़ हुई थी। पता चलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार थाना रसूलपुर, महिला उपनिरीक्षक अल्का रानी और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही कर उसके ऊपर फायरिंग की और अभियुक्त के पैर में गोली लगी और गिर गया। घायल को सरकारी ट्रामा सेंटर में उपचार को लाया गया।

अभियुक्त की पहचान संतोष पुत्र लालसिंह के रूप में हुई थी। वह ओमनगर कालौनी थाना लाइनपार का रहने वाला है। सन्तोष के पास से एक तमंचा 315 बोर,01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए थे। रसूलपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने संतोष के खिलाफ रविवार को ही मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी नौ साल की बेटी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 75 बीएनएस व 9 एम/10 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चंद घंटों बाद ही आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस ने दबोचने में सफलता पा ली थी।

अभियुक्त के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर सहित आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। रविवार की मध्य रात्रि के बाद अभियुक्त की सुरक्षा में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को चकमा देकर चुपके से फरार हो गया। जब अभियुक्त अपने पलंग से गायब हो गया तो पुलिस महकमे में सूचना के बाद हड़कंप मच गया। लगातार पुलिस की टीमें जिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों को देखते हुए हाईवे से लेकर अन्य मार्गों तक अभियुक्त तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सुबह सबेरे लोगों के प्रतिष्ठान बंद रहने से पुलिस टीमों ने उनको बुलाया और सीसीटीवी कैमरों से अभियुक्त की लोकेशन देखी। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि फरार अभियुक्त की तलाश में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। आरोपी की तलाश में कई टीमों को लगाया है।