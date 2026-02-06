Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAttempted kidnapping of children in Lucknow escape after running for a kilometer village in panic
लखनऊ में बच्चों को अगवा करने की कोशिश, एक किमी भागकर बचाई जान; गांव में हड़कंप

लखनऊ में बच्चों को अगवा करने की कोशिश, एक किमी भागकर बचाई जान; गांव में हड़कंप

संक्षेप:

लखनऊ के मोहनलालगंज के सोहावा गांव में कार सवारों पर बच्चों को टॉफी का लालच देकर अगवा करने की कोशिश का आरोप लगा। बच्चे डरकर भाग गए। ग्रामीणों ने कार घेर ली। जांच में कार चोरी की निकली। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्चों से धक्का लगवाने के लिए मदद मांग रहे थे।

Feb 06, 2026 09:38 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, मोहनलालगंज (लखनऊ)
share Share
Follow Us on

लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके के सोहावा गांव में कार सवारों ने अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को टॉफी देने के बहाने अगवा करने का प्रयास किया। कार सवारों ने जबरदस्ती की तो बच्चे सड़क किनारे साइकिल छोड़ भाग निकले। करीब एक किमी भागते हुए गांव पहुंचे बच्चों ने घर वालों को जानकारी दी। जब गांव वाले लाठी डंडा लेकर पहुंचे तो बदमाश खेतों के रास्ते कार छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने कार जब्त कर जांच की तो पता चला कि 11 दिन पहले सुशांत गोल्फ सिटी से चोरी की गई थी। दहशत में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोहावा गांव के छह छात्र तथा चार छात्राएं बुधवार को साइकिल से अपर प्राइमरी स्कूल जैतीखेड़ा जा रहे थे। सभी कक्षा छह से आठवीं के हैं। बच्चे गांव से करीब एक किमी नहर पटरी रोड़ पर पहुंचे तो एक कार नहर पटरी पर खड़ी थी। तीस-पैंतीस साल के दो युवक कार के बाहर खड़े थे। छात्रों ने बताया कि जब वह कार के पास पहुंचे तो दोनों ने बच्चों को रास्ता घेर कर रोक लिया। बदमाशों ने बच्चों से कहा कि साइकिल किनारे खड़ी कर कार में धक्का लगाओ, उन्हें टॉफियां खिलाई जाएंगी।

छात्र नहीं रुके तो बच्चों को पकड़ने की कोशिश की। जिसके बाद छात्र साइकिल व स्कूल बैग फेंक घरों की तरफ पैदल भागने लगे। बदमाशों ने थोड़ी दूर तक बच्चों को दौड़ा कर पीछा भी किया। ग्रामीण हसरतअली ने बताया कि आधा घंटे बाद पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। कार की तलाशी ली। उसमें कार के पीछे का नम्बर प्लेट और बंफर रखा मिला।

अंदर शराब की बोतलें, किसी केमिकल की बोतल व बिस्तर रखा हुआ था। पुलिस कर्मी कार को धक्का लगवाकर चौकी लेकर चले गए। एसीपी मोहलालगंज ने बताया कि कार 24 जनवरी को सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसे चोर कहीं ले जा रहे थे और रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था। उधर से गुजर रहे बच्चों से कार में धक्का लगवाने के लिए मदद मांग रहे थे। बच्चों ने अपहरणकर्ता समझ लिया और मौके पर साइकिल छोड़कर भाग निकले।

ये भी पढ़ें:यूपी में 2 साल में एक लाख लोग लापता; हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, ACS-DGP तलब

सभी दस छात्र पैदल भागते हुए लगभग एक किलोमीटर की दूरी तय कर गांव पहुंचे। वहां उनके अभिभावक मौजूद थे। दहशत में देख अभिभावकों ने पूछा तो काफी देर तक कुछ बोल नहीं सके। बाद में बच्चों ने बताया कि कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस नाते भाग आए। इसके बाद ग्रामीण लाठी-डंडा लेकर मौके पर पहुंचे। जब ग्रामीण पहुंचे तो दोनों ने बताया कि उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया था। बच्चों से मदद मांग रहे थे।

इसी बीच बदमाश कार स्टार्ट कर भागने का प्रयास करने लगे। ग्रामीणों ने कार घेर ली और पुलिस को सूचना दी। बदमाश किसी परिचित को फोन करने के बहाने चकमा देकर खेतों के रास्ते भाग निकले। लगभग तीन किलोमीटर उनकी तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली।