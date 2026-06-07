यूपी में नरबलि की कोशिश, खंडहर मकान में बेहोशी की हालत में बंधा मिला युवक, कपड़ों पर लगा था सिंदूर
अलीगढ़ में खंडहरनुमा मकान से एक युवक को बेहोशी की हालत में बरामद किया गया है। युवक के कपड़ों पर सिंदूर लगा था। पास में तंत्रमंत्र का सामान भी मिला है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Aligarh news: यूपी के अलीगढ़ में युवक की नरबलि की कोशिश की गई। खंडहरनुमा मकान के अंदर से युवक को बेहोशी की हालत में बरामद किया गया है। युवक के हाथ-पैर बंधे थे। उसके पूरे कपड़ों पर सिंदूर लगा था। जिस जगह से युवक को बरामद किया गया है वहीं पास मंत्र-मंत्र का सामान भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार कस्बा अकराबाद के मोहल्ला पिलखना निवासी शिवकुमार उम्र 20 वर्ष पुत्र पप्पू जाटव रविवार सुबह अपने घर के सामने स्थित एक खाली खंडहरनुमा मकान में बेहोशी की हालत में मिला। युवक के हाथ-पैर बंधे हुए थे तथा उसके शरीर और कपड़ों पर सिंदूर लगा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। मौके पर जिस तरह का सामान मिला है, उससे तंत्रमंत्र की आशंका जताई जा रही हे। परिजनों के मुताबिक युवक शनिवार देर रात करीब तीन बजे शौच के लिए घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। रविवार सुबह वह उक्त हालत में मिला। अकराबाद पुलिस ने युवक को उपचार के लिए सीएचसी अकराबाद भेजा गया है। युवक फिलहाल कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
युवक के पास रखा था नारियल, नींबू और कलावा
जिस खंडहरनुमा मकान से युवक को बेहोशी की बरामद किया गया है। वहां तंत्रमंत्र की तैयारी चल रही थी। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से रस्सी के टुकड़े, नारियल, नींबू, कलावा तथा सब्जी काटने वाला चाकू सहित तंत्र-मंत्र संबंधी सामग्री बरामद हुई है। मौके से बरामद तंत्रमंत्र का सामान सीधे नरबलि की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से बड़ी बनहोनी टल गई।
शौच के लिए निकला फिर वापस नहीं लौटा था युवक
घर वालों ने पुलिस को बताया कि बेटा देर रात शौच के लिए घर से निकला, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। काफी देर तक उसकी खोजबीन की। सुबह होने के बाद भी जब वह घर नहीं आया तो घर वालों को चिंता होने लगी। ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन शुरू कर दी। किसी की नजर घर के सामने खाली पड़े खंडहरनुमा मकान पर पड़ी। अंदर जाकर देखा तो सभी हैरान रह गए। कमरे का नजारा देखकर रोंगहटे खड़े हो गए। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।