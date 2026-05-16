परिवार के साथ अयोध्या पहुंची बच्ची से हैवानियत की कोशिश, गलत तरीके से छुआ, होठ और नाक काटकर भागा
प्रयागराज अयोध्या पहुंची पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। मासूम के पिता की जब आंख खुली तो आरोपी बच्ची को गलत तरीके से छूता मिला। घर वालों को आता देखकर आरोपी बच्ची को घायल करके भाग निकला।
Ayodhya News: यूपी के अयोध्या में परिवार संग राम मंदिर दर्शन करके लौट रही मासूम से हैवानियत की कोशिश का मामला सामने आया है। बच्ची परिवार के साथ रामधाम स्टेशन पर सो रही थी। इसी दौरान एक युवक आया और उसे उठाकर ले गया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने युवक को दौड़ाया। बच्ची के घर वालों को आता देखकर आरोपी मासूम को लहूलुहान करके भाग गया। मामले की जानकारी के बाद से स्टेशन पर हड़कंप है। रेलवे पुलिस जीआरपी मासूम की मां की शिकायत पर राजस्थान के युवक पर पाक्सो का केस दर्ज करने के साथ जांच पड़ताल में जुट गई है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को लिखित शिकायत कर बताया है कि वह प्रयागराज से राम मंदिर में दर्शन करने के लिए बीती 10 तारीख को अयोध्या धाम आए। दर्शन- पूजन कर वापस ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफार्म के कोनकोर्स मे बैठ गए। तभी 11 तारीख की सुबह करीब पौने चार बजे एक व्यक्ति सो रही पांच वर्षीय बेटी को ऊपर से जबरन उठाकर सीढी के नीचे ले आया। पिता की आंख खुली तो उन्होंने देखा बगल में बच्ची को नही थी।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
वह तत्काल भागे तो उन्होंने देखा कि एक युवक मासूम के शरीर पर गलत तरीके से हाथ फेर रहा था। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई वह मासूम के होठ और नाक पर दांत काट लिया और छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि आरोपी का नाम प्रीतम सिंह पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम कुड़ी मोटपुर थाना कबाई जिला बारा राजस्थान पता चला है। उन्होंने बताया घटना के बाद वह लोग काफी दुखी थे इसलिए घर वापस चले गए लेकिन बुधवार को वह वापस लौटकर जीआरपी अयोध्या कैंट में केस दर्ज कराए हैं। जीआरपी कैंट एसएचओ अनिल सिंह ने बताया केस दर्ज करने के साथ ही मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की तलाश जारी है।
डीडब्ल्यूसी ने पीड़िता की कराई काउंसलिंग
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया पीड़िता की काउंसलिंग मनोसामाजिक परामर्शदाता से कराई गई है। पीड़िता के परिजनों के गैर राज्य के निवासी होने के कारण प्रकरण में सीडब्ल्यूसी द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, जो पीड़िता व उसके परिजनों को सहयोग प्रदान करेंगे। आदेश के अनुपालन में प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।