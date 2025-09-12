मेरठ में माहौल खराब करने की कोशिश, असामाजिक तत्वों ने तोड़ी सात मजार, ग्रामीणों में भड़का गुस्सा

मेरठ में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कस्बा फलावदा में काले सिंह मंदिर मार्ग के पास जंगल में गुरुवार रात असामाजिक तत्वों ने सात मजारों को क्षतिग्रत कर दिया। शुक्रवार सुबह इसका पता लगा तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया।

यूपी के मेरठ में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कस्बा फलावदा में काले सिंह मंदिर मार्ग के पास जंगल में गुरुवार रात असामाजिक तत्वों ने सात मजारों को क्षतिग्रत कर दिया। शुक्रवार सुबह इसका पता लगा तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर एसपी देहात, एडीएम-ई समेत दो सीओ और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। कस्बे में भी फोर्स तैनात कर दी गई और लोगों को शांत कराया गया। क्षतिग्रस्त निर्माण को ठीक कराने के लिए काम शुरू कराया गया। अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है और दो टीमों को धरपकड़ के लिए लगाया है।

फलावदा कस्बे के बाहर खेतों में एक स्थान पर कुछ मजार बनी हैं। इनकी देखभाल करने वाले सूफी रहीसुद्दीन ने बताया गुरुवार देररात कुछ असामाजिक तत्वों ने इन मजारों को तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह सूफी रहीसुद्दीन मजार पर पहुंचे तो घटना का पता लगा। कस्बे में सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया और हंगामा हो गया। पूर्व चैयरमैन मेराजुद्दीन, कांग्रेस नेता सैयद रेहानुद्दीन, पूर्व चेयरमैन अब्दुस समद, अधिशासी अधिकारी सचिन पंवार, पूर्व चेयरमैन नय्यर आलम कुरैशी, सभासद साबिर, सपा नेता और अधिवक्ता अहमद कुरैशी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसपी देहात राकेश मिश्रा, एडीएम ई सत्यप्रकाश, सीओ मवाना संजय जायसवाल, सीओ सरधना आशुतोष कुमार, एसडीम मवाना संतोष कुमार सिंह समेत फलावदा और हस्तिनापुर समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। भीड़ को शांत कराते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि क्षतिग्रस्त मजारों को दोबारा ठीक कराया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दो टीमों का गठन किया है। इस दौरान कस्बे में भारी फोर्स तैनात कर दी गई।

मरम्मत का काम शाम तक पूरा कराया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सचिन पंवार ने तुरंत मिस्त्री-मजदूरों को बुलाकर क्षतिग्रस्त मजार की मरम्मत का कार्य शुरू कराया। मुख्य लोगों को साथ में रखा ताकि व्यवस्था बनी रहे। मोहल्ला जोगियान वार्ड के सभासद साबिर द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर पर अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों की धरपकड़ को टीम को निर्देश दिए गए।