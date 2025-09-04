Attempt to spoil atmosphere in Badaun Shri Ram written on wall and ground tomb tension village बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश, मजार की दीवार और जमीन पर लिखा श्रीराम, गांव में तनाव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAttempt to spoil atmosphere in Badaun Shri Ram written on wall and ground tomb tension village

बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश, मजार की दीवार और जमीन पर लिखा श्रीराम, गांव में तनाव

बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बिनावर क्षेत्र के रंजौरा गांव के पास स्थित मजार की दीवार और जमीन पर अराजकतत्वों ने श्रीराम लिख दिया, जिससे गुरुवार को माहौल गरमा गया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूंThu, 4 Sep 2025 02:57 PM
share Share
Follow Us on
बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश, मजार की दीवार और जमीन पर लिखा श्रीराम, गांव में तनाव

यूपी के बदायूं में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बिनावर क्षेत्र के रंजौरा गांव के पास स्थित मजार की दीवार और जमीन पर अराजकतत्वों ने श्रीराम लिख दिया, जिससे गुरुवार को माहौल गरमा गया। घटना की जानकारी होते ही हिंदू समुदाय के लोगों में रोष फैल गया और मौके पर भीड़ जुटने लगी। सूचना पाकर बिनावर पुलिस तुरंत पहुंची और मजार की दीवार और जमीन पर लिखे धार्मिक नारे को मिटवाया। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मजार की दीवार व जमीन पर धार्मिक नारे लिखना एक साजिश के तहत किया गया है, जिससे आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह की हरकतें गांव का माहौल खराब करने के लिए की जा रही हैं। वहीं, हिंदू समुदाय के लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत की और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर लिखे गए नारों को मिटवाया और कहा कि इस संबंध में जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान कर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल, गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। बिनावर पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

Badaun News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |