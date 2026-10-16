देश में अराजकता फैलाकर कुर्सी हथियाने की कोशिश; विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं। योगी ने आरोप लगाया कि चुनाव सुधार के नाम पर देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने वाली शक्तियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं। युवाओं के हाथों में राष्ट्र निर्माण की मशाल देने के बजाय उन्हें अराजकता के औजार थमाने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि चुनाव सुधार और न्याय के नारे की आड़ में देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनविश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा विशाल वटवृक्ष है। षड्यंत्रों के अंधड़ देश के लोकतंत्र को हिला नहीं सकते। सीएम योगी ने ने कहा कि देश की युवाशक्ति भारत का भविष्य संवारने के लिए है, न कि किसी की सत्ता की भूख मिटाने के लिए।

अराजकता से सत्ता हासिल करने की कोशिश- योगी उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘मारीच’ और ‘कालनेमि’ जैसे प्रतीकों से संबोधित किया। योगी ने आरोप लगाया कि देश को अराजकता की आग में झोंककर सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी राजनीतिक साजिशों को सफल नहीं होने देगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता हासिल करने का अधिकार जनता के फैसले से मिलता है और जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।