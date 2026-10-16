देश में अराजकता फैलाकर कुर्सी हथियाने की कोशिश; विपक्ष पर बरसे सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं। योगी ने आरोप लगाया कि चुनाव सुधार के नाम पर देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने वाली शक्तियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं। युवाओं के हाथों में राष्ट्र निर्माण की मशाल देने के बजाय उन्हें अराजकता के औजार थमाने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि चुनाव सुधार और न्याय के नारे की आड़ में देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनविश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा विशाल वटवृक्ष है। षड्यंत्रों के अंधड़ देश के लोकतंत्र को हिला नहीं सकते। सीएम योगी ने ने कहा कि देश की युवाशक्ति भारत का भविष्य संवारने के लिए है, न कि किसी की सत्ता की भूख मिटाने के लिए।
अराजकता से सत्ता हासिल करने की कोशिश- योगी
उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘मारीच’ और ‘कालनेमि’ जैसे प्रतीकों से संबोधित किया। योगी ने आरोप लगाया कि देश को अराजकता की आग में झोंककर सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी राजनीतिक साजिशों को सफल नहीं होने देगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता हासिल करने का अधिकार जनता के फैसले से मिलता है और जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए।
सपा पर सीएम योगी ने निशाना साधा
योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार होती तो रामलीलाओं के आयोजन के दौरान दंगे होते और कर्फ्यू जैसे हालात बने रहते। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में रामलीलाएं हो रही हैं और सावन में कांवड़ यात्रा भी बिना किसी परेशानी के पूरी होती है। सपा की सरकार आने पर माफिया और बदमाश सक्रिय होते हैं, जबकि भाजपा की सरकार विकास और बदलाव लेकर आती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में हर गरीब और हर जाति के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब प्रयागराज में कोई माफियागिरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बातें सीएम योगी ने शुक्रवार को गाजियाबाद में आयोजित शिक्षक-स्नातक सम्मेलन के संबोधन में कही।