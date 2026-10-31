हरदोई में पुराना तहसील भवन ढहाकर जमीन कब्जाने की कोशिश, मंत्री के भाई पर FIR

हरदोई की बिलग्राम तहसील में 1857 में बने ऐतिहासिक भवन को जेसीबी से क्षतिग्रस्त करने के आरोप में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी के भाई धर्मेंद्र समेत चार लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि जमीन पर कब्जे की कोशिश में पुरानी इमारत गिराई जा रही थी। मंत्री ने जानकारी से इनकार किया है।

हरदोई, वरिष्ठ संवाददाता: हरदोई की बिलग्राम तहसील में पुराने ऐतिहासिक भवन को जेसीबी से गिराकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस मामले में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी के भाई धर्मेंद्र कुमार अग्निहोत्री समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि शुक्रवार शाम जेसीबी लगाकर 1857 में बने तहसील भवन को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। हालांकि राज्यमंत्री ने ऐसी कोई भी जानकारी न होने की बात कही है। शनिवार को बिलग्राम तहसील के नायब नाजिर मुकेश यादव ने कोतवाली में तहरीर दी कि तहसील भवन काफी पुराना है। 1962 में नए भवन में तहसील स्थानांतरित हो गई।

मंत्री के भाई पर एफआईआर 30 अक्तूबर की शाम साढ़े पांच बजे बिलग्राम चौराहा निवासी धर्मेंद्र जेसीबी लेकर पहुंचे और तहसील की पुरानी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त करवा दिया। मुकेश से सूचना मिलने पर एसडीएम ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि जेसीबी वीरेश यादव निवासी जानकीपुरवा सेमरा चला रहा था, जबकि जेसीबी का मालिक कुदौली निवासी सुशील पाल है।आरोप है कि उनके चचेरे भाई महेंद्र पाल निवासी हाथाजाबर हथियापुर जेसीबी चलवा रहे थे। मौके पर उसका बेटा ईशान पाल भी था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस ईशान ने आरोप लगाया कि यह काम धर्मेंद्र अग्निहोत्री करवा रहे हैं। वहीं, महेंद्र का कहना है कि धर्मेंद्र ने कहा था कि उन्हें पुरानी तहसील बिल्डिंग तोड़ने का टेंडर मिला है। उन्होंने जमीन का बैनामा कराया है। आरोप है कि धर्मेंद्र ने गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर भवन को क्षतिग्रस्त करा दिया। पुलिस ने धर्मेंद्र के अलावा, ईशान, महेंद्र पाल और वीरेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, वीरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है।