यूपी में महिला से दरिंदगी की कोशिश, ऑटो से खींचकर कार में डाला, फिर फाड़ने लगे कपड़े...

महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत में मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। गांव जा रही महिला के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, फिरोजाबादThu, 7 Aug 2025 05:40 PM
महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत में मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। गांव जा रही महिला के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई। महिला ऑटो से अपने गांव जा रही थी। पीछे से आए कार सवार लोगों ने महिला को ऑटो से खींच लिया। कार सवारों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और रेप की कोशिश की। कुछ दूर जाने पर महिला ने शोर मचा दिया। महिला की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े तो आरोपी महिला को छोड़कर फरार हो गए। महिला ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना नारखी के मोहल्ला मेहताव नगर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि वह ऑटो से अपने गांव जा रही थी। इसी दौरान पीछे से मोहल्ले के ही भूपेंद्र, कन्हीलाल, देवदत्त, जितेंद्र, शिवम कार में सवार होकर आए और उसे परेशान करने लगे। कोटला रोड के पास बरतरा तिराहे पर पहुंचते ही आरोपियों ने आटो रोक लिया और जबरन ऑटो से खींच लिया। कार में ही आरोपी उससे छेड़छाड़ करने लगे। महिला का आरोप है कि कन्हीलाल व देवदत्त ने उससे रेप की कोशिश की। भूपेंद्र ने कपड़े फाड़ दिए। महिला के चीखने पर खेतों में काम कर रहे लोग आए तो आरोपी भाग गए। मामले की जानकारी पति को दी तो वह मौके पर आया और थाना नारखी पुलिस भी आ गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ अभद्रता

फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर में नई बस्ती निवासी युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है कि वह सरकारी ट्रामा सेंटर में काम करती है। रोजाना ही वह अपने घर से ट्रामा सेंटर के लिए जाती है। पांच अगस्त को वह अपनी ड्यूटी कर रही थी तभी कमलेश पत्नी कुलदीश निवासी चंद्रवार गेट ने आकर उसको गाली गलौज की। मारपीट की और उसके कपड़ों को खींच दिया। उसके चोटें आई हैं। महिला के साथ आए उसके भाई बंटी, जीतू ने भी गाली गलौज की और मारपीट की। आरोपियों द्वारा पहले ही उसके साथ मारपीट के लिए पीछा किया जा रहा था। जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

युवक ने बदनीयत से युवती को पकड़ा

फिरोजाबाद थाना एक क्षेत्र में युवक ने खेत पर जा रही युवती को बदनीयती से पकड़ लिया। उसे धमकी दी कि उसकी बिना मर्जी के शादी न करे। युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना क्षेत्र निवासी एक युवती की शादी की तैयारी चल रही है। वह चार अगस्त को प्रातः खेत पर गई थी। उसी दौरान एक युवक ने पकड़ लिया। युवती ने विरोध किया तो युवक ने उसे धमकी दी कि उसकी मर्जी के बिना शादी की तो वह उसके फोटो सार्वजनिक कर देगा। धमकी देकर वह चला गया। युवती ने घर आकर परिजनो को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर परिजन हैरत में पड़ गए। युवती के भाई ने थाने पहुंचकर दिनेश यादव उर्फ आदित्य पुत्र रणजीत सिंह उर्फ इंसपेक्टर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। भाई का आरोप है कि यह लड़का कई वर्षों से परेशान कर रहा है। पुलिस ने युवक के खिलाफ 74 तथा 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस तहकीकात कर रही है।

