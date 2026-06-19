बुरी तरह फंसे बोतल वाले बाबा, महिला से रेप के प्रयास में उठा ले गई पुलिस, सहयोगी भी गिरफ्तार
कानपुर देहात में महिला ने बोतल बाबा और उसके सहयोगी पर जबरन वसूली और विशेष पूजा के नाम पर बलात्कार के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
Kanpur Dehat News: यूपी के कानपुर देहात में विशेष पूजा के नाम पर महिला से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बोतल बाबा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर महिला से यौन उत्पीड़न, बलात्कार के प्रयास और जबरन वसूली का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला के दो देवर समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा है।
पुलिस के अनुसार आरोपी हरिओम यादव उर्फ बोतल वाले बाबा देवराहट के चैन-पुरवा गांव में हरि धाम सरकार आश्रम चलाता है। उसने कथित तौर पर आध्यात्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने का दावा किया था। पुलिस अधीक्षक (एसपी-कानपुर देहात) श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा छह जून को एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने सहयोगियों के साथ उसके घर आया था।
अनुष्ठान के नाम पर बाबा ने लिए थे 40 हजार रुपये
उन्होंने बताया कि बाबा ने कथित तौर पर महिला से कहा कि वह अंधेरी शक्तियों के प्रभाव में है और उसे उनसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है। महिला का आरोप है कि अनुष्ठान के नाम पर बाबा ने 40 हजार रुपये ले लिए और बाद में उसे विशेष पूजा के लिए 15 जून को आश्रम में बुलाया। महिला ने बताया कि 15 जून को वह अपने दो देवरों रामवीर और सुखवीर के साथ आश्रम पहुंची। उसने आरोप लगाया कि यादव अनुष्ठान करने के बहाने उसे एक अलग कमरे में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने विरोध किया और शोर मचाया, तो आरोपी और आश्रम में मौजूद अन्य लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की एवं उसका गला घोंटने की कोशिश की लेकिन वह किसी तरह भागने में सफल रही और पुलिस के पास पहुंची।
दो देवर समेत 40 लोगों के खिलाफ भी केस
एसपी ने बताया कि हरिओम यादव, उसके सहयोगी दीपक और कुंदन एवं महिला के दो देवर रामवीर और सुखवीर के अलावा अज्ञात व्यक्तियों समेत 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (भोगनीपुर) राजीव सिरोही ने बताया कि हरिओम यादव और उसके सहयोगी दीपक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसपी ने कहा कि महिला की मेडिकल जांच कराई जा रही है और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।