एएनएम की घर में घुसकर रेप की कोशिश, विरोध पर गला रेतकर उतारा मौत के घाट

यूपी के मुजफ्फरनगर एक एएनएम की गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई है। वारदात एएनएम के घर में घुसकर अंजाम दी गई। एएनएम घर में अकेली ही रहती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे को कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। उसने रेप में विफल होने पर हत्या की बात स्वीकार कर ली है।

Yogesh Yadav मुजफ्फरनगर, संवाददाता।Thu, 7 Aug 2025 05:15 PM
यूपी के मुजफ्फरनगर में एक 55 वर्षीया एएनएम की घर में घुसकर रेप की कोशिश की गई है। विरोध करने पर एएनएम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एएनएम का शव बेड पर ही छोड़कर हत्यारा फरार हो गया। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की औ घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो इलाके का ही युवक उसमें दिखाई दिया। कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने युवक का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। युवक ने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया है।

गांव शहाबुद्दीनपुर निवासी बबीता चरथावल सीएचसी में एएनएम के पद पर कार्यरत थी। उनका बेटा गौरव रेलवे में है। एएनएम के पति की कोराना के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद वह अकेली ही घर में रह रही थी। बुधवार रात पड़ोस के परिवार ने एएनएम के नंबर फोन मिलाया तो फोन नहीं उठा। इसके बाद घर जाकर देखा तो उनका शव खून से लथपथ बेड पर पड़ा है। उनकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ सीओ सिटी राजू कुमार साव घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला लिया। एएनएम की आंख और गर्दन पर घाव के निशान मिले हैं। गांव में हत्या की सूचना पर आसपास की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो घर में लगे सीसीटीवी में इलाके का ही युवक बंटी दिखाई दिया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया गया।

एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि गुरुवार तड़के आरोपी बंटी की गिरफ्तारी के लिए घेरेबंदी की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली मारकर दबोच लिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उसने एएनएम की हत्या की बात कबूल कर ली है। रेप की कोशिश में असफल होने पर वारदात को अंजाम दिया गया।

