एयर इंडिया का विमान हाइजैक करने की कोशिश? पायलट ने कॉकपिट नहीं खोला, 9 हिरासत में

बंगलुरु से वाराणसी आ रहे एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई है।हवा में उड़ रहे विमान के कॉकपिट का दरवाजा दो यात्रियों ने खोलने की कोशिश की। कॉकपिट में घुसने के लिए सही पासकोड भी डाल दिया था।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 03:12 PM
एयर इंडिया का विमान हाइजैक करने की कोशिश? पायलट ने कॉकपिट नहीं खोला, 9 हिरासत में

बंगलुरु से वाराणसी आ रहे एयर इंडिया के विमान के कॉकपिट का दरवाजा दो यात्रियों ने खोलने की कोशिश की। कॉकपिट में घुसने के लिए सही पासकोड भी डाल दिया था। पायलट ने हाईजैक की आशंका में गेट नहीं खोला। इसकी जानकारी एटीसी को दी। वहां से सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई। वाराणसी में सुरक्षित लैंडिंग के बाद कॉकपिट गेट खोलने की कोशिश करने वाले दोनों यात्रियों समेत कुल नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वाराणसी पुलिस के साथ ही खुफिया एजेसिंया हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में जुटी हैं। विमान में कुल 163 यात्री सवार थे। विमान का वाराणसी में उतरने का समय 10.45 है लेकिन पूरे घटनाक्रम के बीच 10.22 पर ही विमान उतार लिया गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आईएक्स 1086 बेंगलुरु से अपने निर्धारित समय से उड़ान भरकर सोमवार की सुबह वाराणसी आ रहा था। विमान के हवा में आने के कुछ देर बाद ही दो यात्रियों ने कॉकपिट में जाने के लिए बने केबिन गेट को खोलने की कोशिश की। पासवर्ड से खुलने वाले दरवाजे में सही पासकोड भी डाल दिया था। उड़ते विमान में कॉकपिट खोलने के लिए पासकोड डालते ही पायलट के बाद इसकी सिग्नल पहुंचा। पायलट ने सीसीटीवी में देखा तो सहम गए। वहां दो यात्री दिखाई दिए। विमान के अपहरण के डर से कैप्टन ने दरवाजा नहीं खोला।

पायलट ने इसकी जानकारी तत्काल एटीसी को दी। एटीसी ने सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ को सतर्क किया। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सीआरपीएफ जवानों ने कॉकपिट खोलने का प्रयास करने वाले दोनों यात्रियों समेत कुल नौ लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को बाबतपुर पुलिस चौकी लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियां में पूछताछ में जुटी हैं। वाराणसी के डीसीपी वरुणा जोन आकाश पटेल भी पकड़े गए यात्रियों से पूछताछ के लिए पहुंचे हैं।

