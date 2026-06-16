लखनऊ में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कार लूटने की कोशिश, ऑटो में बस की नंबर प्लेट लगाकर की घटना

लखनऊ में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कार लूटने की कोशिश की गई। ऑटो चालक ने साथियों के साथ मिलकर वारदात करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

यूपी की राजधानी लखऊ में आटो चालक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दुस्साहसिक घटना की है। तीनों बदमाश ने जनेश्वर मिश्र अंडर पास के हाईकोर्ट से रिटायर जज एसएन अग्निहोत्री को रोक किया। चालक और उसके बाइक सवार दो दोस्तों ने रिटायर जज से पहले अभद्रता की। इसके बाद बदमाशों ने जज से कार और नकदी लूटने की कोशिश की। शोर पर तीनों बदमाश वहां से भाग निकले। लेकिन इसके बाद बदमाश नहीं माने कुछ दूरी पर फिर जज की कार रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने आटो में बस की नंबर प्लेट लगा रखी थी। रिटायर जज ने इस घटना को लेकर लखनऊ के गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। जज की तहरीर पर पुलिस ने आटो चालक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के पुलिस ऐक्शन में आ गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है।

एसएन अग्निहोत्री हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से सेवानिवृत्त हैं और गोमतीनगर में रहते हैं। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा कि चार जून को वह सुबह करीब 11:30 वह कार से मेट्रो दांत के इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल जा रहे थे। इस बीच जनेश्वर मिश्र अंडर पास के करीब पीछे से आया एक आटो चालक लगातार हार्न बजा रहा था। जगह न होने के कारण उसे थोड़ा आगे बढ़कर पास दिया। इसके बाद उसने ओवरटेक कर अपने बाइक सवार साथियों के साथ रोका। चालक ने कार के आगे आटो लगा दी। आटो से निकलकर कार का गेट खोला और अभद्रता करने लगा। इसके बाद कार लॉक कर दी। आटो चालक और उसके बाइक सवार साथियों ने गाली-गलौज कर धक्का मुक्की की। विरोध पर तीनों ने कार और अन्य सामान लूटने की कोशिश की।

बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही इस बीच लोगों को आता देख तीनों भाग निकले। किसी तरह वहां से निकला तो तीनों ने फिर कुछ दूर आगे कार रोकने की कोशिश की। किसी तरह अस्पताल पहुंचा। वहां से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस कमिश्नर का नंबर किसी से लिया। उन्हें सूचना देने के लिए फोन किया तो उनके पीआरओ ने रिसीव किया। बोले साहब मीटिंग में हैं। पीआरओ ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगले दिन सुशांत गोल्फ सिटी थाने से फोन आया। नीलमथा चौकी के पुलिस कर्मियों ने कार में लगे कैमरे की फुटेज और आरोपियों की फोटो भी ली। पुलिस ने गोमतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। इसके बाद थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आटो चालक और उसके बाइक सवार दो साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।