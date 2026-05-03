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मुरादाबाद और संभल में 'खाकी' पर हमला, कहीं दरोगा को दौड़ाया तो कहीं सिपाही की फाड़ी वर्दी

May 03, 2026 11:29 pm ISTDinesh Rathour मुरादाबाद/संभल
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यूपी में एक बार फिर पुलिस पर हमला बोला। मुरादाबाद और संभल में अलग-अलग गांवों में पहुंची पुलिस से ग्रामीणों ने अभद्रता की। ग्रामीणों ने न केवल पुलिस से हाथापाई कि बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी।

मुरादाबाद और संभल में 'खाकी' पर हमला, कहीं दरोगा को दौड़ाया तो कहीं सिपाही की फाड़ी वर्दी

Moradabad News: मुरादाबाद और संभल में दो अलग-अलग गांवों में जांच करने पहुंची पुलिस टीमों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मुरादाबाद के मूंढापांडे में दरोगा की टीम पर ईंट-पत्थर बरसाए गए, वहीं संभल के ऐंचोड़ा कंबोह में सिपाही की वर्दी फाड़कर आरोपी को छुड़ा लिया गया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए दर्जनों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं।

मुरादाबाद में पुलिस पर बलवा, जान बचाकर भागे दरोगा

मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर वरियार उर्फ खरक में शनिवार दोपहर मुकदमे की विवेचना करने पहुंचे दरोगा आकाश परमार और उनकी टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस टीम अली अहमद उर्फ नन्हे के घर पूछताछ करने पहुंची थी। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने अभद्रता शुरू कर दी और देखते ही देखते लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से हमला बोल दिया। पुलिसकर्मियों ने जैसे-तैसे भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने दरोगा की तहरीर पर अली अहमद, अनवरी, आलिम समेत 12 नामजद और 13 अज्ञात के खिलाफ बलवा व जानलेवा हमले का केस दर्ज किया है। रविवार को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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संभल में सिपाही की वर्दी फाड़ी, आरोपी को छुड़ाया

वहीं संभल जिले के ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव मथना में भी रविवार को खाकी का अपमान हुआ। दुकान से चोरी की शिकायत की जांच करने पहुंचे सिपाही हरपाल और उनके साथी ने जब आरोपी सचिन को पूछताछ के लिए बाइक पर बैठाया, तो परिजनों ने बवाल कर दिया। महिलाओं और पुरुषों की भीड़ ने सिपाहियों को घेरकर उनके साथ मारपीट की और आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। इस छीना-झपटी में सिपाही की वर्दी भी फट गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष लवनीश कुमार भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि राजकुमार, विपिन, सचिन और अनीता समेत 8 नामजद व अन्य अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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पुलिस पर हमला कर वर्दी फाड़ी, शराब तस्कर को फरार कराया

तीन दिन पहले मेरठ में शराब तस्कर को पकड़ने गई रेलवे रोड पुलिस पर हमला कर आरोपी को साथियों ने छुड़ा लिया। रोड पुलिस को सूचना मिली कि राजू सोनकर नाम का शराब तस्कर अवैध रूप से शराब की ब्रिकी कर रहा है। इसी सूचना पर मंगलवार रात को दरोगा कुंवर आकाश ने दो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मेट्रो प्लाजा के पास दबिश दी। इस दौरान एक युवक स्कूटी की डिग्गी में शराब भरकर बैठा था और उन्हें बेच रहा था। पुलिस ने जैसे ही आरोपी राजू सोनकर को दबोचा तो आसपास के कुछ लोग जमा हो गए। पुलिस के साथ धक्कामुक्की कर दी और हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी राजू को फरार कर दिया। हाथापाई में एक दरोगा की वर्दी फाड़ दी। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस फोर्स का बुलाया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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