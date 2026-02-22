Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते: पीएम मोदी

Feb 22, 2026 05:17 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share Share
Follow Us on

प्रधानमंत्री ने कहा, 'संसद को चलने नहीं देते और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के सहयोगी दलों को हो रहा है। अब वह समझ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने जो नंगापन दिखाया उससे उसके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया है।

महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते: पीएम मोदी

यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, 'अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने होंगे। महिला सांसदों को भेज कर सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो....और माताओं-बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग?'

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हरकतों का यह सिलसिला लगातार चल रहा है और वह संसद में खुद 'परफॉर्म' नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'संसद को चलने नहीं देते और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के सहयोगी दलों को हो रहा है। अब वह समझ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने जो नंगापन दिखाया उससे उसके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया है।

ये भी पढ़ें:पश्चिमी यूपी के अपराध पर बनती थीं फिल्में, पीएम मोदी ने सपा को भी लपेटा

दिवाली और दरिद्र हो गई कांग्रेस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में 'एआई इम्पैक्ट समिट' में किए गए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और 'नंगी' राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की यह हरकत इस बात को जाहिर करती है कि वह वैचारिक रूप से कितनी 'दिवालिया' और 'दरिद्र' हो गयी है। प्रधानमंत्री ने मेरठ में नमो भारत रेल और मेरठ मेट्रो रेल विस्तार परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में कांग्रेस द्वारा हाल ही में दिल्ली में आयोजित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट' में किए गए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उस पर तीखे प्रहार किये और उसके इस कार्य की 'आलोचना' करने के लिए कांग्रेस के सहयोगी दलों का आभार भी प्रकट किया। मोदी ने कहा कि जहां एक तरफ देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए, दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए।

ये भी पढ़ें:मुझे संतोष है..., कांग्रेस पर हमले के बीच मोदी क्यों करने लगे विपक्ष की तारीफ?

आप तो पहले से ही नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी?

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पूरा देश गर्व से भर गया लेकिन कांग्रेस और इसके तंत्र ने क्या किया? कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और 'नंगी' राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, तो कपड़े उतारने की जरूरत क्या थी?' मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार जारी रखते हुए कहा, 'कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया, वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है।' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस पहले से नंगी, कपड़े उतारने की क्या जरूरत; कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर मोदी

कांग्रेस नेताओं को मोदी से नफरत

प्रधानमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। यह लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी इनको कोई परहेज नहीं है। उनका भाजपा से विरोध है, उनका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है तो चलो समझ सकते हैं। हम इसको भी सहन कर लेंगे लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित वैश्विक सम्मेलन भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। यह देश का कार्यक्रम था।' उन्होंने आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी थीं और पूरा देश कांग्रेस की रीति-नीति पर थू-थू कर रहा है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी के नेता लजाने के बजाय गाली दे रहे हैं और बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों की जय-जयकार कर रहे हैं।

देश के लिए बोझ बन गई कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस पाप में इन दलों की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, 'कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, उसे लेकर कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की आलोचना करने की भरपूर हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई और देश के गौरव के साथ खड़े रहने के लिए सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं।'

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
PM Modi Meerut News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |