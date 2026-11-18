वन नेशन वन इलेक्शन वाली पार्टी एक वोटर लिस्ट नहीं बनवा पा रही, रथयात्रा के बाद अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला
पीडीए रथ यात्रा निकालने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली भाजपा वोटर लिस्ट नहीं बनवा पा रही हे।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखपुर में पीडीए रथ यात्रा निकालने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चौरीचौरा में भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सत्ताधारी पार्टी एक वोटर लिस्ट नहीं बनवा पा रही है। भाजपा की जनविरोधी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का सबसे बुरा हाल गोरखपुर में ही है। आने वाला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र और जनता का भविष्य बचाने का है।
सपा अध्यक्ष गोरखपुर के चौरीचौरी में अमर शहीद बंधू सिंह की प्रतिमा के अनावरण व गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे स्व.विनय कुमार सिंह विन्नू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। प्रदेश में 26000 से अधिक प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं। इनमें से करीब 500 गोरखपुर में ही बंद हुए हैं। सरकार शिक्षा के मंदिर को बंद कर शराब की दुकानें खोल रही है। भाजपा सरकार में प्रदेश में 27000 से अधिक शराब की नई दुकानें खुली हैं।
पेपर लीक पर सरकार को घेरा
सपा प्रमुख ने युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 20 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सपा सत्ता में आती है तो 69000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पीड़ित छात्रों के साथ न्याय करेगी।
सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना की समीक्षा करेंगे
सपा मुखिया ने अग्निवीर योजना समीक्षा करने की बात करते हुए कहा कि युवाओं को आधी अधूरी वर्दी स्वीकार नहीं है। पक्की वर्दी के साथ पक्की नौकरी का इंतजाम सपा सरकार करेगी। महंगी बिजली का मुद्दा उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिजली को महंगा किया है। 10 साल में सरकार एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगवा सकी। अखिलेश ने सांसद रवि किशन द्वारा गोरखपुर के विकास की तुलना स्पेन से करने को लेकर भी तंज कसा। बोले, एयरपोर्ट से उतरा तो लगा यूरोप में आ गया है। यहां हल्की बारिश में मोहल्लों में नाव चलने लगती है।
गोरखपुर में ब्राह्मणों पर सर्वाधिक अत्याचार
सपा प्रमुख ने अपने संबोधन में ब्राह्मणों और दलितों को साधने की कोशिश की। संबोधन के दौरान कई बार कहा, गोरखपुर में ब्राह्मणों और दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चुनाव हो जाए तो काशी जैसा डबल जीरो गोरखपुर में भी मिलेगा।
पांच बार के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाजपा पर तंज करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा में उल्टी गंगा बह रही है। पार्टी में पांच बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो सात बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है।
20 किमी रोड शो में दिखा उत्साह
सपा प्रमुख ने पीडीए रथ पर सवार होकर एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक करीब 20 किमी का रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश दिखा। सपा प्रमुख पीडीए रथ से निकलकर समर्थकों का गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।