Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्कॉर्पियो से आए हमलावरों का तांडव; बलरामपुर में पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या, छावनी में तब्दील गांव

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, सादुल्लाहनगर (बलरामपुर)
share

बलरामपुर के सादुल्लाहनगर में स्कार्पियो सवार करीब दो दर्जन नकाबपोश हमलावरों ने गांव में घुसकर लाठी-डंडों  से ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे 57 वर्षीय पूर्व प्रधान और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

स्कॉर्पियो से आए हमलावरों का तांडव; बलरामपुर में पूर्व प्रधान की पीट-पीटकर हत्या, छावनी में तब्दील गांव

बलरामपुर के सादुल्लाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम परसरामपुर में गुरुवार सुबह दबंगों का खूनी तांडव देखने को मिला। स्कार्पियो सवार करीब दो दर्जन नकाबपोश हमलावरों ने गांव में घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे 57 वर्षीय पूर्व प्रधान एवं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष तेज बहादुर यादव उर्फ बब्बन यादव की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। परसरामपुर गांव में बीते मंगलवार को जयकरन उर्फ पेटबली के घर शादी समारोह के दौरान बारात रवाना होते समय कुछ युवकों के बीच कहासुनी हो गई थी। उस समय गांव के बुजुर्गों ने मामला शांत करा दिया था।

हमलावरों ने पूर्व प्रधान की हत्या की

आरोप है कि उसी रंजिश में गुरुवार सुबह बाहरी बदमाशों को बुलाकर फिर से हंगामा खड़ा कर दिया गया। सुबह करीब नौ बजे स्कार्पियो से पहुंचे हमलावरों ने गांव में घुसते ही युवकों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। चीख-पुकार सुनकर पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान हमलावरों ने पहले पक्ष को छोड़ उन्हें ही घेर लिया और लोहे की रॉड- डंडों से ताबड़तोड़ वार कर अधमरा कर फरार हो गए। लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े पूर्व प्रधान को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए उन्हें गोंडा रेफर कर दिया गया। हालत अधिक गंभीर देखते हुए परिजन सीधे उन्हें लखनऊ के लिए रवाना हुए। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:यूपी के युवक की चंडीगढ़ में निर्मम हत्या; दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर मार डाला
ये भी पढ़ें:प्रकाश नारायण मर्डर में Ex MLA विजय मिश्र समेत 4 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा

हमले से ग्रामीणों में दहशत, गांव में पसरा मातम

घटना के बाद गांव में मातम पसरा गया। पूर्व प्रधान तेज बहादुर यादव की मौत के बाद पत्नी शीला देवी, बेटे कल्पनाथ, सत्येन्द्र, उपेन्द्र नाथ, आलोक यादव और बेटी रेनू, मीनू के साथ चार वर्षीय दिव्यांशु का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व प्रधान के हत्या की सूचना मिलते ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात

क्षेत्राधिकारी उतरौला सर्किल राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परसरामपुर में हुई घटना को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मामले की गहन जांच की जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।