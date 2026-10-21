लोढ़ा-बट्टे से हमला, सांस थमने तक दबाया मुंह, पति की हत्या करके पत्नी ने शव को हाईवे पर फिंकवाया

मेरठ में नीले ड्रम की तरह अब उन्नाव में मामला सामने आया है। यहां पड़ोसी के चक्कर में पड़कर एक महिला ने अपने ही पति को मार डाला। महिला ने पति की हत्या के बाद उसके शव को बक्से में बंद करके हाईवे किनारे फिंकवा दिया।

Unnao Murder: मेरठ के नीले ड्रम कांड जैसी वारदात उन्नाव जिले से भी सामने आई है। महिला ने पड़ोसी के साथ मिलकर पहले लोढ़ा और बट्टा से पति के सिर वार किया। कंबल और चादर से मुंह दबाने के बाद सांस थमने की पुष्टि होने पर शव टिन के बड़े बक्से में भरा। इसके बाद किराए पर लोडर मंगवाया और शव रायबरेली-उन्नाव हाइवे पर फिंकवा दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस पहले लोडर चालक तक पहुंची, इसके बाद कड़ी जोड़ते हुए हत्यारोपित महिला व बाल अपचारी सहित तीन को गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया।

हसनगंज थानाक्षेत्र के पंचमखेड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय सोनू सविता पुत्र स्वर्गीय भइयालाल ने आठ साल पहले लखनऊ में हरौनी गांव निवासी नेहा रावत से कोर्ट मैरिज की थी। नेहा के पहले पति लखनऊ में थानाक्षेत्र मलिहाबाद के अटौरा गांव निवासी जगदीश से चार बेटियां और सोनू से पांच साल का एक बेटा वरुण है। कोर्ट मैरिज के बाद सोनू पत्नी और बच्चों को लेकर शुक्लागंज में किराए पर रहने लगा। कुछ दिन से सोनू और नेहा में विवाद हो रहा था। सोमवार को सोनू नशे में घर पहुंचा।

हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की बनाई थी योजना नेहा से मारपीट करने लगा, तभी नेहा ने पड़ोसी जितेंद्र सिंह उर्फ राहुल पुत्र मुन्ना को बुलाया। उसके साथ मिलकर लोढ़ा और बट्टा से सोनू के सिर पर हमला कर दिया। इससे वह अचेत होकर गिर पड़ा। इसके बाद कंबल से सांसें थमने तक सोनू की नाक व मुंह दबाए रखा। शव को टिन के बड़े बक्से में डालकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पड़ोसी जितेंद्र ने शुक्लागंज के सीताराम कॉलोनी निवासी तौहीद पुत्र शमीम और एक बाल अपचारी को बुलाया। कहा कि कमरा खाली करके सामान दूसरी जगह शिफ्ट करना है। दस हजार रुपये देंगे। सामान ले जाने के लिए लोडर लाना होगा। तौहीद ने शुक्लागंज के राजेश गुप्त को फोन किया। 1200 सौ रुपये में उसका लोडर तय किया। रात में ही सामान और बक्सा लोडर पर लादा।

हत्या के बाद बक्सा लेकर बड़ी बेटी के घर भी गई थी महिला सदर कोतवाली क्षेत्र के ललऊखेड़ा चौकी अंतर्गत गदनखेड़ा स्थिति हेल्थ केयर अस्पताल से थोड़ी दूरी पर दूसरी पटरी पर लोडर को रुकवाया और बक्सा उतार दिया। इसके बाद नेहा लोडर लेकर ललऊखेड़ा में रहने वाली अपनी शादीशुदा बड़ी बेटी के घर पहुंची, जहां बाकी सामान उतरवाया। मंगलवार देर शाम सड़क किनारे लावारिस बक्सा पड़े होने की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस पहुंची। पुलिस ने बक्से को खुलवाया तो अंदर चादर और कंबल में लिपटा खून से लथपथ एक युवक का शव मिला, जिसे देख सभी दंग रह गए।