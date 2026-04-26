अलीगढ़ में मुल्जिम को पकड़े गई पुलिस पर हमला-पथराव, दरोगा की पिस्टल छीनी, कई घायल
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुल्जिम को पकड़े गई पुलिस पर हमला और पथराव कर दिया। इसमें दरोगा, सिपाही समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनकी वर्दी फाड़ दी।
UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रोरावर क्षेत्र के गांव नौगवां अर्जुनपुर में जमीनी विवाद व रंगदारी के मामले में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर रविवार को भीड़ ने हमला कर दिया। मुख्यारोपी के उकसाने पर भीड़ ने पुलिस से मारपीट करते हुए उसे छुड़ाने का प्रयास किया। पथराव कर दिया, जिसमें दरोगा, सिपाही समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनकी वर्दी फाड़ दी। खींचतान के दौरान आरोपियों ने दरोगा की सरकारी पिस्टल छीनकर तान दी। यही नहीं, उनका मोबाइल फोन व पैंट की बेल्ट में लगा हैंडसेट तक छीन लिया। बाद में थाने से पहुंचे फोर्स ने हालातों को संभाला। तनाव के बीच गांव में पीएसी तैनात किया गया है। पुलिस ने 38 नामजद व 150-200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, चार महिलाओं समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
स्वर्ण जयंती नगर स्थित कावेरी एन्कलेव निवासी विनीत वार्ष्णेय ने आठ मार्च को थाना रोरावर में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि गांव नौगवां अर्जुनपुर में उनकी कृषि भूमि पर क्षेत्र के दबंग मेहंदी हसन, रियाजुद्दीन उर्फ राजू व उनके परिजनों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। धमकी देते हुए 20 लाख रुपये और जमीन में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। विरोध करने पर पिस्तौल तानते हुए नकदी छीन ली और खेत की मेढ़ तोड़कर सामान भी चोरी कर लिया। इसी मामले में आरोपी मेहंदी को पकड़ने के लिए रविवार को शाहजमाल चौकी इंचार्ज महेश चंद्र अपनी टीम के साथ दबिश देने पहुंचे थे। गांव में पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने अपने परिजनों और अन्य लोगों को बुला लिया।
देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मेहंदी हसन को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा तो भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए पथराव कर दिया। इसमें चौकी इंचार्ज महेश चंद्र समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनकी वर्दी भी फाड़ दी गईं। सूचना पर थाना रोरावर सहित आसपास के थानों से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू किया गया।
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश देने गई थी। तभी कुछ लोगों ने अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस के साथ मुजामत की गई। मामले में 38 नामजद व 150-200 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें