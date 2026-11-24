डॉन बृजेश सिंह के विधायक भतीजे सुशील सिंह पर हमला! अनंत सिंह के यहां से लौटते समय वारदात
चंदौली की सैयदराजा सीट से विधायक और डॉन बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह पर सोमवार की रात हमले की कोशिश हुई है। विधायक के अनुसार एक स्कार्पियो ने उनके काफिले में घुसकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी।
चंदौली की सैयदराजा सीट से विधायक सुशील सिंह पर सोमवार की रात बिहार से लौटते समय हमला किया गया है। स्कार्पियो सवारों ने उनकी गाड़ी को कई बार टक्कर मारने की कोशिश की। इससे उनके काफिले में शामिल तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पुलिस ने विधायक की शिकायत पर चार युवकों को हिरासत में लिया है। डॉन बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह के साथ वारदात उस समय हुई जब वह बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के यहां बेटी की शादी पर आयोजित समारोह से लौट रहे थे।
विधायक के अनुसार वह अपने काफिले के साथ बिहार से वाराणसी लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब नौ बजे कमलापति त्रिपाठी अस्पताल के पास पीछे से एक स्कार्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे मेरी गाड़ी पलट गई। इससे पीछे आ रही गाड़ियां रुक गईं। यहां से हम लोग आगे बढ़े और झांसी गांव के पास पहुंचे तो वह गाड़ी भी भागती रही और हम लोगों की गाड़ी भी आगे थी। इस दौरान घुसने या क्रास करने की वजह से उसने फिर हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। इस दौरान दूसरी गाड़ी को टक्कर मारा गया। इसके बाद तीसरी गाड़ी को टक्कर मारा गया। आगे जो स्कार्पियो थी, उसे जब रोकने का प्रयास हुआ तो वह आगे धक्का मारते हुए पेड़ से टकरा गई।
टक्कर मारने वाले वाहन में सवार तीनों युवक सैयदराजा क्षेत्र के मनराजपुर गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं, युवकों के परिजनों के अलग ही आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार युवक दवा लेकर लौट रहे थे। विधायक के काफिले की गाड़ी में टच होने के बाद युवकों के साथ मारपीट की गई।
सीओ सदर नामेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी युवक के बहन की पचफेड़वा स्थित एक निजी हास्पिटल में डिलेवरी हुई थी। वहीं से सब लौट रहे थे। नशे के हालत में होने के कारण वाहन में टक्कर मारी है। उसकी जांच चल रही है। विधायक की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।