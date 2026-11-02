यूपी की राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर हमला, युवकों ने घेरकर पीटा, फायरिंग करके फरार
फतेहपुर में यूपी की राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन को हमलावरों ने घेर कर पीट दिया। वह रास्ते में हो रही युवक की पिटाई का विरोध करने पहुंची थी। हमलावरों ने मंत्री की बहन के साथ अभद्रता भी की।
फतेहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के फतेहपुर में यूपी की राज्यमंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। मंत्री की बहन एक युवक की पिटाई देखकर उसे बचाने पहुंची थीं। इसके बाद हमलावरों ने युवक को छोड़कर मंत्री की बहन के साथ अभद्रता शुरू कर दी और उल्टा उनके साथ ही मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद हमलावर फायरिंग करते हुए भाग निकले। राज्यमंत्री की बहन ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
मलवां थाना के समसाही सुल्तानपुर गांव निवासी पूर्व प्रधान रामा देवी ने बताया कि गांव के आठ लोग गांव के ही शिवसागर को पीट रहे थे। वह दवा लेने जा रही थीं। रास्ते में शिवसागर को पिटता देख विरोध किया। जिस पर आरोपियों ने शिवसागर को छोड़कर उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। असलहे लगा दिये। फायरिंग भी की। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस से शिकायत की है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। केस दर्ज कर पुलिस दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।