Attack on poultry farm Kanpur miscreants beat 400 chickens to death with sticks कानपुर में मुर्गी फॉर्म पर हमला, दबंगों ने 400 मुर्गों को डंडो से पीट-पीटकर मार डाला
Hindustan Hindi News
Attack on poultry farm Kanpur miscreants beat 400 chickens to death with sticks

कानपुर में मुर्गी फॉर्म पर हमला, दबंगों ने 400 मुर्गों को डंडो से पीट-पीटकर मार डाला

कानपुर के गोहिलायापुर गांव में शुक्रवार देर रात कुछ दबंगों ने मुर्गा कारोबारी के मुर्गी फॉर्म पर हमला करके डंडों से 400 बेजुबान मुर्गों को मार डाला। जब कारोबारी संजय कटियार हिम्मत जुटाकर दबंग के घर उलाहना देने पहुंचे तो वहां भी उसने जान से मारने की धमकी दे डाली।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर/बिल्हौरSat, 6 Sep 2025 09:24 PM
कानपुर के गोहिलायापुर गांव में शुक्रवार देर रात कुछ दबंगों ने मुर्गा कारोबारी के मुर्गी फॉर्म पर हमला करके डंडों से 400 बेजुबान मुर्गों को मार डाला। जब कारोबारी संजय कटियार हिम्मत जुटाकर दबंग के घर उलाहना देने पहुंचे तो वहां भी उसने जान से मारने की धमकी दे डाली। बोला-‘अगर तुम सामने होते तो तुम्हें भी मुर्गों की तरह मार डालते, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे’। इस मामले में पुलिस ने दबंग जमील और उसके बेटों समेत छह के खिलाफ बलवा, जान से मारने की धमकी और जानवर को जानबूझकर मारने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

संजय कटियार और उनके बेटे अश्विनी कटियार के मुताबिक उनका मुर्गी फॉर्म का कुटीर उद्योग है जिससे परिवार की आजीविका चलती है। दबंग जमील और उसके बेटे मेरे 15 बीघा आम के बाग से आम-लकड़ी लाते थे और अपने जानवर बांधते थे। जबसे मुर्गी फार्म खुला है तब से यह लोग रंजिश मानते हैं। आते-जाते जान से मारने की धमकी देते हैं। आरोपितों की धमकी से हम लोगों ने रास्ता बदल लिया। शनिवार रात को भी मुर्गा फार्म से रास्ता बदलकर घर आए थे। यह लोग जान से मारने की फिराक में हैं, यह पता था। इससे पहले भी मेरे छोटे भाई को और गणेश महोत्सव में डीजे वाले को मारकर माहौल खराब करने की कोशिश की।

शुक्रवार की रात घर जाने से पहले मुर्गों को उनके दड़बे में सहेजकर गए थे। देर रात जमील, उसके बेटे बब्लू और लल्ला के साथ दो-तीन और अज्ञात लोग मुर्गी फॉर्म आए और डंडों से मुर्गों को मार डाला। हम लोग जब फार्म पर पहुंचे तो चारो तरफ मुर्गे मरे पड़े थे। खून बिखरा हुआ था। इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर रही है।

पहले भी तीन बार गांव बदल चुके आरोपित

गांव के पूर्व प्रधान रामेश्वर कटियार ने बताया कि आरोपित बहुत ही दबंग किस्म के हैं, गणेश महोत्सव के दौरान विवाद के बाद जमील और उसके बेटे ने इस घटना से माहौल को और खराब किया है। यह लोग पहले भी तीन गांव बदल चुके हैं। गांव में तनाव की आशंका में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मरे हुए मुर्गों का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद दफना दिया गया है।

पशु चिकित्साधिकारी डॉ. नीरज पटेल ने कहा, पोस्टमार्टम में यह पाया गया है कि मुर्गों पर हमला हुआ है और बाहर से चोट पहुंचाई गई है। इसी वजह से मुर्गों की मौत हुई। जो मुर्गे घायल अवस्था में हैं उनके भी बचने की उम्मीद कम है।

बिल्होर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया, घटना बहुत ही वीभत्स है। तीन नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा और भी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कड़ी कार्रवाई होगी।

