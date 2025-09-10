attack on nishad party s state secretary bike riding miscreants shot him in the leg निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने पैर में मारी गोली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने पैर में मारी गोली

निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम संतकबीरनगर में चिउटना के पास एक दुकान से चाय पीकर अपने चार पहिया वाहन से घर लौट रहे थे। वे थाना क्षेत्र दुधारा के नौवा गांव पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर वह घबरा गए।

Ajay Singh संवाददाता, संतकबीरनगरWed, 10 Sep 2025 11:34 AM
उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर हमला हुआ है। यहां दुधारा थाना के नौवा गांव पेट्रोल पंप के पास मंगलवार की देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने चार पहिया वाहन से घर आते समय निषाद पार्टी के सचिव को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना के बाद दुधारा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रदेश सचिव पर हमले की खबर मिली तो पार्टी से जुड़े कई लोगों और कार्यकर्ताओं ने घायल अब्दुल अजीम का हाल-चाल लिया।

संतकबीरनगर में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंगलवार देर रात चिउटना के पास एक दुकान से चाय पीकर अपने चार पहिया वाहन से घर लौट रहे थे। वे थाना क्षेत्र दुधारा के नौवा गांव पेट्रोल पंप के पास पहुंचे थे।

इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर वह घबरा गए। अब्दुल अजीम का कहना है कि कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके पैर से खून निकल रहा है। तब उन्हें पता चला कि गोली पैर में लगी है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दुधारा थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल अब्दुल अजीम को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और इलाज शुरू कर दिया।

उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम पर हमला किसने और क्यों किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना हर पहलू की जांच की जा रही है। बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस जांच और तलाश में जुटी है।

