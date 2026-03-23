आतंकी बीडीएस छात्र हारिस को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लेगी एटीएस, आमने-सामने करेगी पूछताछ
एटीएस आतंकी संगठन आईएसआईएस के आनलाइन माड्यूल से जुड़े सहारनपुर निवासी बीडीएस छात्र हारिस अली को मंगलवार से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ करेगी।
Lucknow News: एटीएस आतंकी संगठन आईएसआईएस के आनलाइन माड्यूल से जुड़े सहारनपुर निवासी बीडीएस छात्र हारिस अली को मंगलवार से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर नए सिरे से पूछताछ करेगी। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को हारिस की पांच दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। एटीएस उसे मंगलवार सुबह जेल से पुलिस रिमांड पर लेगी।
एटीएस ने युवकों को जिहाद के लिए उकसाने और आईएस के आनलाइन माड्यूल में उनकी भर्तियां करने के मामले में हारिस को 15 मार्च को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि वह सोशल मीडिया के कई प्लेटफार्म पर अलग-अलग ग्रुपों के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा वाले युवाओं का बड़ा नेटवर्क बना चुका था। उसके मोबाईल व लैपटाप से कई अहम सुराग मिले थे, जिन्हें लेकर आगे की पड़ताल होगी। एटीएस उससे जुड़े कई युवकों से पूछताछ कर चुकी है, जिन्हें लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे।
सहारनपुर का रहने वाला है आतंकी बीएडीएस छात्र
सहारनपुर का निवासी हारिस मुरादाबाद के एक निजी मेडिकल कालेज से बीडीएस कर रहा था। वह युवकों को फिदायीन हमलों के लिए भी उकसा रहा था। मामले में कुछ अन्य संदिग्ध युवकों की भूमिका को लेकर छानबीन की जा रही है। एटीएस के अनुसार आतंकी माड्यूल के जरिए जिहाद की विचारधारा तथा भारत समेत पूरे विश्व में शरिया आधारित खिलाफत व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम तथा इनक्रिप्टेड एप सेशन व डिसकार्ड पर ग्रुप बनाकर युवकों को जोड़ा गया था। एटीएस ने इसकी सूचना पर गोपनीय जांच की और गंभीर तथ्य सामने आने पर लखनऊ स्थित एटीएस थाने में यूपीए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके तहत एटीएस ने नामजद आरोपित मोहल्ला मानक मऊ, सहारनपुर निवासी हारिस अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया था। छद्म नामों से बनाए ग्रुप, करा रहा था रिक्रूटमेंटजांच में पुष्टि हुई कि हारिस आईएसआईएस माड्यूल के हैंडलरों के सीधे संपर्क में था। वह आतंकी संगठन से जुड़े अन्य मुजाहिद युवकों के साथ जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों व षड्यंत्र में शामिल था। हारिस ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर छद्म नामों से अपने अकाउंट बना रखे थे। खासकर इंस्टाग्राम इनक्रिप्टेड एप सेशन व डिसकार्ड पर फर्जी नामों से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से आईएसआईएस समर्थित ग्रुप बनाए थे और उसमें अन्य युवकों को जोड़कर उन्हें जिहाद के लिए उकसाया जा रहा था। इन ग्रुप के माध्यम से कट्टरपंथी युवकों को आईएसआईएस में रिक्रूट किया जा रहा था।
आतंकियों के बयानों का करता था महिमा मंडन
पाकिस्तानी हैंडलरों से भी था संपर्कहारिस ग्रुपों में आईएसआईएस की मीडिया चैनलों की पत्रिकाओं, प्रचार-प्रसार की सामग्रियों, इसकी सैद्धांतिक आतंकी विचारधाराओं व इसके मारे गए आतंकियों के चित्र, वीडियो व आडियो, कुख्यात आतंकियों के बयानों को महिमा मंडित करते हुए साझा किया जाता था। उसका नेटवर्क भारत के साथ-साथ पाकिस्तान तथा विदेश के अन्य आईएसआईएस हैडलरों से भी जुड़ा था।बनाया अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशनएटीएस के अनुसार देश में आईएसआईएस के आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए हारिस ने अपना एक अलग ग्रुप अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन भी बनाया था। वह आईएसआईएस की मीडिया व न्यूज चैनल अल-नाबा तथा उसकी प्रोपेगेंडा मैगजीन दबिक्क का अनुसरण करता था। हारिस ने स्वीकार किया कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता है। वह ग्रुपों के माध्यम से लोगों को फिदायीन हमले करने के लिए उकसाता था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें