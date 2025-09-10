ATS unit will be established in Sambhal, police post built in front of Jama Masjid will be its office संभल में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट, जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी में कार्यालय, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsATS unit will be established in Sambhal, police post built in front of Jama Masjid will be its office

संभल में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट, जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी में कार्यालय

जामा मस्जिद के सर्वेक्षण और इस दौरान फैली हिंसा के  बाद से चर्चा में आए संभल में अब आंतकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की यूनिट की स्थापना की जाएगी। संभल हिंसा में एजेसिंयों को कई विदेशी हथियार बरामद हुए थे। न्यायिक जांच आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आज के फैसले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:33 PM
share Share
Follow Us on
संभल में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट, जामा मस्जिद के सामने बनी पुलिस चौकी में कार्यालय

संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण और हिंसा के बाद से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंसा में विदेशी हथियार मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गई थीं। अब योगी सरकार ने संभल को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए यहां पर एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) की यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। इस यूनिट का कार्यालय जामा मस्जिद के पास स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाया जाएगा। बाद में कोई जमीन चिह्रित कर स्थायी कार्यालय बनाया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि एटीएस के आईजी प्रेम गौतम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। संभल को एक अतिसंवेदनशील शहर माना जाता है, और यहां पहले भी आतंकी गतिविधियाँ सामने आ चुकी हैं, जिनमें दो लोग सजा भी काट चुके हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में कमजोर पड़ने की जगह मानसून और मजबूत, 56 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी

एटीएस यूनिट का अस्थाई कार्यालय जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाया जा रहा है, वह नवंबर 2024 में हुए बवाल के बाद जामा मस्जिद के सामने स्थापित की गई थी। यह बवाल जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका पर हुए सर्वे के दौरान हुआ था। इस चौकी से ही अब पुलिस का जिला कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम भी संचालित होता है।

एसपी ने बताया कि संभल की यह स्थायी एटीएस यूनिट मुरादाबाद पुलिस जोन की पहली यूनिट होगी। जोन के किसी अन्य जिले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हालांकि कुछ जिलों में एटीएस टीम मौजूद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, नोएडा और सहारनपुर में पहले से ही एटीएस यूनिटें स्थापित हैं।

नवंबर के बवाल के बाद, जिले की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं, जिनमें दो नए थाने और 45 नई पुलिस चौकियां स्थापित करना शामिल है। साथ ही, 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है और सुरक्षा के लिए आरएएफ और पीएसी की पांच-पांच कंपनियां तैनात की गई हैं।

गौरतलब है कि हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक जांच आयोग की टीम ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट भी सीएम योगी को सौंपी थी। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। इसमें संभल की डेमोग्राफी को चेंज करने की बात भी कही है। आज के फैसले को इस रिपोर्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

Sambhal News Sambhal Masjid Case Sambhal Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |