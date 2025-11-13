दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. शाहीन और आदिल का किन-किन लोगों से था संपर्क? पता लगाने श्रीनगर जाएगी एटीएस

संक्षेप: यूपी एटीएस की दो टीमें डा. शाहीन और डॉ.आदिल से पूछताछ करने श्रीनगर जाएंगी। वहां फरीदाबाद माडयूल से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी एटीएस पता करेगी। इसके अलावा एटीएस की सहारनपुर यूनिट की टीम दिल्ली में कानपुर से हिरासत में लिए गए डॉ. आरिफ मीर से सवाल जवाब करेगी।

यूपी एटीएस की दो टीमें डा. शाहीन और डॉ.आदिल से पूछताछ करने श्रीनगर जाएंगी। वहां फरीदाबाद माडयूल से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी एटीएस पता करेगी। इसके अलावा एटीएस की सहारनपुर यूनिट की टीम दिल्ली में कानपुर से हिरासत में लिए गए डॉ. आरिफ मीर से सवाल जवाब करेगी। एटीएस ने लखनऊ और कानपुर में दबिश के दौरान जो जानकारियां हासिल की हैं, उनकी सच्चाई परखने के लिए तीन दिन श्रीनगर और फरीदाबाद में एटीएस की टीम रहेगी। यह टीम पता करेगी कि डॉ. शाहीन और डॉ. आदिल का लखनऊ में किन-किन लोगों से सम्पर्क था। इसके अलावा श्रीनगर पुलिस ने यूपी पुलिस से यूपी की जेलों में बंद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों और विभिन्न जिलों में उनके मददगारों का ब्योरा मांगा है।

कानपुर के डॉ. आरिफ मीर से मिलनी है बड़ी जानकारी एटीएस सूत्रों का कहना है कि कानपुर से हिरासत में लिए गए डॉ. आरिफ मीर को डॉक्टरों के इस माडयूल के बारे में कई राज मालूम है। वह इनके सम्पर्क में था। यह पता किया जा रहा है कि उसकी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता थी अथवा नहीं। हापुड़ से पकड़े गए डॉ. फारुख अहमद को भी हिरासत में लिया गया था। एटीएस इससे भी पूछताछ कर पूरे डॉक्टर माडयूल और उसके सम्पर्क सूत्रों का पता लगाएगी।