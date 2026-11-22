बरेली में अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद एटीएस ने रामपुर में जांच तेज कर दी है। पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर और गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्कों के शक में जीवनदीप सिंह के मोबाइल चैट और नेटवर्क खंगाले जा रहे हैं। हथियारों की सप्लाई नेपाल तक होने की आशंका है।

रामपुर, संवाददाता: बरेली के बहेड़ी में खंडहर के अंदर संचालित असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब रामपुर पर टिक गई है। हथियारों की खरीद-फरोख्त के लिए बिलासपुर निवासी जीवनदीप सिंह के पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर और शहजाद भट्टी गैंग से संभावित संपर्कों की आशंका के बीच एटीएस ने रामपुर पहुंचकर छानबीन की। जांच एजेंसी जीवनदीप के संपर्कों, मोबाइल में मौजूद चैट और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मोबाइल से डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट को भी रिकवर कराने की तैयारी की जा रही है, ताकि बातचीत और संपर्कों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके। दरअसल, बरेली के बहेड़ी में पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई कर एक खंडहर में चल रही असलहा फैक्ट्री पकड़ी थी। मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दो आरोपी फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में रामपुर के बिलासपुर निवासी जीवनदीप सिंह भी शामिल था।

पुलिस को मौके से बने और अधबने हथियारों के साथ उन्हें तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले थे। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच शुरू की गई तो पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर और टीटीपी से जुड़े गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से संबंधित वीडियो और चैट मिलने की बात सामने आई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जीवनदीप समेत अन्य आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिये हथियारों की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत करते थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के जरिए उत्तराखंड और नेपाल तक हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस रामपुर पहुंची और जीवनदीप के संभावित संपर्कों की पड़ताल शुरू की।

रामपुर के किन लोगों की भूमिका जांच का दायरा केवल मोबाइल में मिली बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की खरीद, सप्लाई और उनके नेटवर्क में रामपुर के किन लोगों की भूमिका हो सकती है। जीवनदीप के मोबाइल में डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट रिकवर होने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे संपर्कों के बारे में भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि अपराधियों के बारे में लगातार निगरानी की जाती है। अगर किसी भी जिले की पुलिस आकर जांच में मदद मांगती है तो उसे पूरा सहयोग किया जाएगा।

जीवनदीप सिंह के हथियारों के लिए शहजाद भट्टी गैंग से संपर्क! शुरुआती जांच में एक और आरोपी सुखराज के इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर अजमल गुर्जर के संपर्क में होने की बात सामने आई है। मोबाइल में दोनों की बातचीत से संबंधित वीडियो मिलने की जानकारी भी दी गई है। अजमल गुर्जर को टीटीपी से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच में चारों आरोपियों के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिये हथियारों की सप्लाई को लेकर बातचीत करने की बात सामने आई है। एजेंसियां अब इन डिजिटल संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बातचीत किन लोगों के बीच हुई और हथियारों की खरीद-फरोख्त में किसकी क्या भूमिका थी।

इशरत पहलवान से भी जुड़े मिले फरार आरोपियों के तार जीवनदीप से जुड़े मामले की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि मौके से फरार अनस और गुरसेवक के संपर्क कुख्यात हथियार तस्कर इशरत पहलवान से थे। इशरत पहले भी हथियारों की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। जांच में इन आरोपियों के उससे भी असलहा खरीदने की बात सामने आई थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बहेड़ी में पकड़ी गई फैक्ट्री और पहले से सक्रिय हथियार तस्करी के नेटवर्क के बीच किस तरह का संपर्क था।