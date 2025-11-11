फरीदाबाद आतंकी माड्यूल में लखनऊ में ATS की छापेमारी, शाहीन के करीबी डॉक्टर की तलाश

संक्षेप: फरीदाबाद में बरामद तीन सौ किलो आरडीएक्स और अब दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की यूपी में भी छापेमारी तेज हो गई है। एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के मड़ियांव इलाके में डॉक्टर परवेज के यहां छापेमारी की है।

फरीदाबाद में बरामद तीन सौ किलो आरडीएक्स और अब दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की यूपी में भी छापेमारी तेज हो गई है। एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के मड़ियांव इलाके में डॉक्टर परवेज के यहां छापेमारी की है। फरीदाबाद माड्यूल में एक दिन पहले ही गिरफ्तार शाहीन से परवेज के संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी के दौरान कोई मिला तो नहीं है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने यहां के कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य कब्जे में लिए हैं। बताया जा रहा है कि यहां से टीम हुसैनगंज गई है।

बताया जाता है कि टीमों ने घंटों पर यहां पर छानबीन की है। टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए लखनऊ पुलिस भी मौजूद रही। इससे इलाके में खलबली मची रही। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर के यहां से बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद बरामदी से लिंक देखा जा रहा है। छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टीम ने घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ की है। डॉक्टर के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। एजेंसियों ने बताया कि फिलहाल डॉक्टर की तलाश जारी है।

गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस के छात्र डॉ. मुज्जमिल अहमद को हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ और छानबीन में उसके किराए के मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में मुज्जमिल ने शाहीन शाहिद का नाम लिया। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने शाहीन को हिरासत में लिया।

मुज्जमिल के पास मिली लग्जरी कार भी शाहीन के नाम पर दर्ज निकली। कार की डिक्की से एक AK-47 राइफल और कई मैगजीन बरामद हुईं। शाहीन खुद एक प्रतिष्ठित अस्पताल में प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों ने दोनों के कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया चैट की गहन पड़ताल शुरू कर दी।