दुबई में बैठे आकिब पर भी एटीएस का शिकंजा, लुक आउट सर्कुलर जारी, पासपोर्ट होगा निरस्त
यूपी एटीएस ने दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकी आकिब के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है और उसका पासपोर्ट निरस्त करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। आकिब पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से भारतीय युवकों को जोड़ने का आरोप है।
UP News: एटीएस ने दुबई में रह रहे संदिग्ध आतंकियों के आका आकिब के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कराया है। साथ ही उसके पासपोर्ट को भी निरस्त कराने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। आकिब ने ही लखनऊ से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी साकिब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य युवकों का संपर्क पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से कराया था। अब आकिब के देश में दाखिल होने पर जांच एजेंसियों को उसकी सूचना मिल सकेगी।
एके-47 के साथ वायरल वीडियो प्रकरण की जांच दोबारा शुरू
एके-47 के साथ वायरल वीडियो के मामले में पुलिस की क्लीनचिट को लेकर हुई किरकिरी के बाद बिजनौर पुलिस अब दोबारा पूरे मामले की जांच कर रही है। नांगल सोती क्षेत्र के सौफतपुर निवासी मैजूल के साथ एक वीडियो चैट में आरोपी आकिब एके-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियारों के साथ नजर आया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 23 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद में पुलिस ने इसे खिलौना बताते हुए एफआर लगा दी थी।
हथियारों को बताया था खिलौना
पुलिस का दावा था कि जांच के दौरान आकिब से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की गई। इसमें उसने हथियारों को खिलौना और हैंडग्रेड को परफ्यूम की बोतल बताया था। दावा किया जा रहा था कि उसने पुलिस को इन खिलौनों को खोलकर भी दिखाया था। पुलिस ने उसकी बातों को सही मानते हुए उसे क्लीनचिट दे दी थी। रविवार को नया मोड़ तब आया, जब एटीएस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार एक संदिग्ध आतंकी ने पूछताछ में आकिब से संबंध होने की बात कही, और यह भी बताया कि आकिब ने ही उन्हें पाकिस्तान के आतंकी अबू बकर से ऑनलाइन मिलवाया।
इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी अभिषेक झा ने मामले में लापरवाही बरतने पर नांगलसोती के तत्कालीन थाना प्रभारी सत्येंद्र मलिक को निलंबित कर दिया, जबकि सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह को भी पद से हटा दिया था। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की नए सिरे से दोबारा जांच शुरू कर दी है। मैजुल के संपर्क में रहे युवकों से भी पुलिस पूछताछ की जा रही है। नांगलसोती थानाध्यक्ष अमर सिंह राठौर का कहना है कि दोबारा जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी गहनता से जांच कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।और पढ़ें