भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने वाले पाक गैंगस्टर के संपर्क में यूपी के युवक, दो हिरासत में
एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले हापुड़ के संदिग्ध आरोपी और उसके भतीजे का उठाया है। शहजाद भट्टी भारत में कई आतंकी वारदात करा चुका है। इसके लिए वह भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करता है।
एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले हापुड़ के संदिग्ध आरोपी और उसके भतीजे का उठाया है। शहजाद भट्टी भारत में कई आतंकी वारदात करा चुका है। इसके लिए वह भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करता है। यूपी एटीएस ने मंगलवार को हापुड़ के धौलाना स्थित गांव पिपलैड़ा में दबिश देकर एक संदिग्ध को उठाया।
छह घंटे पूछताछ में पता चला कि आरोपी और उसके भतीजे ने शहजाद से कई बार वीडियो कॉल से बात की। शहजाद ने बड़ी रकम देने और विदेश में अपने गिरोह में शामिल करने का झांसा दिया था। इन लोगों को कुछ टास्क देने की बात हुई थी, लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने दबोच लिया।
पाकिस्तानी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे चाचा-भतीजे
एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले हापुड़ के धौलाना से दो युवकों को उठाया है। संदिग्ध आरोपी और उसका भतीजा लगातार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। पता किया जा रहा है कि वेस्ट यूपी में कौन कौन शहजाद के संपर्क में हैं।
शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है और आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है। शहजाद दुबई और अन्य शहरों में रहकर गैंग चला रहा है। भट्टी का लिंक बलूचिस्तान के फारुख खोकर गैंग से भी है। शहजाद ने पिछले साल एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी। आरोपी ने हत्यारोपी जीशान अख्तर को भारत से बाहर भगाया था। शहजाद और भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच अदावत है। दोनों के बीच गैंगवार भी होती रही है। लॉरेंस के भाई अनमोल को एनआईए ने गिरफ्तार किया और भारत लेकर आए थे, उसी समय शहजाद से जान का खतरा बताया था।
दिल्ली-एनसीआर में नेटवर्क बढ़ा रहा शहजाद
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 29 नवंबर 2025 को तीन संदिग्ध आतंकियों विकास प्रजापति निवासी दतिया मध्यप्रदेश, आरिस उर्फ आसिफ निवासी बिजनौर और हरगुनप्रीत को फिरोजपुर से पकड़ा था, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े थे। गिरफ्तार आतंकियों को सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप में भर्ती किया गया था और इन्हें हथियार मुहैया कराए गए थे। शहजाद ने 2024 में फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी दी थी। 25 नवंबर 2025 को गुरुदासपुर में हैंड ग्रेनेड फेंकने की वारदात भी शहजाद भट्टी ने कराई थी। उस समय दिल्ली पुलिस के एसीपी प्रमोद कुशवाहा ने खुलासा किया था सिरसा में ग्रेनेड फेंकने में भी इसी मॉड्यूल का हाथ था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें