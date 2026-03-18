भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने वाले पाक गैंगस्टर के संपर्क में यूपी के युवक, दो हिरासत में

एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले हापुड़ के संदिग्ध आरोपी और उसके भतीजे का उठाया है। शहजाद भट्टी भारत में कई आतंकी वारदात करा चुका है। इसके लिए वह भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करता है।

एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले हापुड़ के संदिग्ध आरोपी और उसके भतीजे का उठाया है। शहजाद भट्टी भारत में कई आतंकी वारदात करा चुका है। इसके लिए वह भारत में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करता है। यूपी एटीएस ने मंगलवार को हापुड़ के धौलाना स्थित गांव पिपलैड़ा में दबिश देकर एक संदिग्ध को उठाया।

छह घंटे पूछताछ में पता चला कि आरोपी और उसके भतीजे ने शहजाद से कई बार वीडियो कॉल से बात की। शहजाद ने बड़ी रकम देने और विदेश में अपने गिरोह में शामिल करने का झांसा दिया था। इन लोगों को कुछ टास्क देने की बात हुई थी, लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने दबोच लिया।

पाकिस्तानी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे चाचा-भतीजे एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले हापुड़ के धौलाना से दो युवकों को उठाया है। संदिग्ध आरोपी और उसका भतीजा लगातार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। पता किया जा रहा है कि वेस्ट यूपी में कौन कौन शहजाद के संपर्क में हैं।

शहजाद भट्टी पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर है और आईएसआई के साथ मिलकर काम करता है। शहजाद दुबई और अन्य शहरों में रहकर गैंग चला रहा है। भट्टी का लिंक बलूचिस्तान के फारुख खोकर गैंग से भी है। शहजाद ने पिछले साल एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी। आरोपी ने हत्यारोपी जीशान अख्तर को भारत से बाहर भगाया था। शहजाद और भारत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच अदावत है। दोनों के बीच गैंगवार भी होती रही है। लॉरेंस के भाई अनमोल को एनआईए ने गिरफ्तार किया और भारत लेकर आए थे, उसी समय शहजाद से जान का खतरा बताया था।