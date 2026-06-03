जैश ए मोहम्मद के स्लीपर मॉडयूल तलाश रही एटीएस, यूपी के संदिग्धों से जोड़ रहे कड़ियां
एटीएस जैश ए मोहम्मद व शहजाद भट्टी के स्लीपर मॉडयूल तलाश रही है। यूपी से शहबाज के बाद आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को उठाया था। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। एटीएस जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर मॉडयूल के नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर देख रही है।
जिस तरह से यूपी एटीएस ने कासगंज से शहबाज सिद्दीकी और आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को उठाकर पूछताछ की। इससे संकेत मिल रहे हैं कि एटीएस जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर मॉडयूल के नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर देख रही है। इससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के भारत विरोधी मंसूबे धवस्त हो सकें। एटीएस ने शहवाज को उठाने के दो दिन बाद आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को भी उठाया था। जिससे पूछताछ हुई थी। एटीएस शहबाज और मोहम्मद शेख के मोबाइलों के डाटा को एनालाइसिस कर आगे की कार्यवाही तय करने में जुटी है।
आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में रहा शहवाज सिद्धिकी देश विरोधी काम करना चाहता था। वह पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका से मैसेजों से बात करने में लगा था। एटीएस की पूछताछ में शहवाज से अहम जानकारियां मिली है। एटीएस ने शहवाज के मोबाइल डाटा का ठीक से अध्ययन किया है, जिसमें शहवाज के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर से कनेक्शन पाए गए हैं।
एटीएस को शहबाज सिद्दीकी से चौंकाने वाले कई अहम सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर एटीएस आतंकियों की भारत विरोधी थ्यौरी को समझने में लगी है। एटीएस के निशाने पर वह लोग भी हैं जो शहवाज के मोबाइल में जिहादी विचाराधारा रखने वाले जुड़े हों। ऐसे लोगों की जानकारियां मिलने पर एटीएस उन्हें भी अपनी जांच में ले सकती है।
एटीएस ने आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को भी उठाया
यूपी एटीएस ने आजमगढ़ के निजामाबाद थाना इलाके के गांव खुदादादपुर गांव से मोहम्मद शेख को उठाया था, उससे एटीएस ने पूछताछ की। मोहम्मद शेख को 20 मई को उठाया था और उससे पूछताछ की गई। हालांकि मोहम्मद शेख को 23 मई को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन एटीएस ने उस पर लगातार निगरानी रखी। एटीएस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि, वह जिहादी बातें करता था और लोगों को उकसाता था। वह भी इस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में रहा।
आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी शहजाद भट्टी और आईएसआई के लिए काम कर रहा एक और माड्यूल पकड़ा है। इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में आकर देश विरोधी षड्यंत्रों में शामिल संदिग्ध आतंकी आजमगढ़ निवासी मो.शेख को गिरफ्तार किया गया है। शहजाद भट्टी ने आरोपी शेख को एक अन्य राज्य की हिंदूवादी महिला नेता की हत्या का टास्क सौंपा था। एटीएस ने आजमगढ़ से पकड़े गए आरोपी के कब्जे से नाइन एमएम पिस्टल, चार कारतूस व मोबाइल फोन बरामद किया है।
एटीएस के अनुसार मो.शेख के पिता रेहान अहमद की हार्डवेयर की दुकान है। हाईस्कूल तक पढ़ा शेख पिता की दुकान में बैठता था। एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा तैयार किए जा रहे स्लीपर सेल माड्यूल के मामले में सबसे पहले 23 अप्रैल को हिजबुल्ला अली खान और समीर खान को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इनके बाद बाराबंकी, कुशीनगर आदि जगहों से कुल 13 संदिग्ध पकड़े हैं।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें