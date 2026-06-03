जैश ए मोहम्मद के स्लीपर मॉडयूल तलाश रही एटीएस, यूपी के संदिग्धों से जोड़ रहे कड़ियां

एटीएस जैश ए मोहम्मद व शहजाद भट्टी के स्लीपर मॉडयूल तलाश रही है। यूपी से शहबाज के बाद आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को उठाया था। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। एटीएस जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर मॉडयूल के नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर देख रही है।

जिस तरह से यूपी एटीएस ने कासगंज से शहबाज सिद्दीकी और आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को उठाकर पूछताछ की। इससे संकेत मिल रहे हैं कि एटीएस जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर मॉडयूल के नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर देख रही है। इससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं के भारत विरोधी मंसूबे धवस्त हो सकें। एटीएस ने शहवाज को उठाने के दो दिन बाद आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को भी उठाया था। जिससे पूछताछ हुई थी। एटीएस शहबाज और मोहम्मद शेख के मोबाइलों के डाटा को एनालाइसिस कर आगे की कार्यवाही तय करने में जुटी है।

आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में रहा शहवाज सिद्धिकी देश विरोधी काम करना चाहता था। वह पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका से मैसेजों से बात करने में लगा था। एटीएस की पूछताछ में शहवाज से अहम जानकारियां मिली है। एटीएस ने शहवाज के मोबाइल डाटा का ठीक से अध्ययन किया है, जिसमें शहवाज के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर से कनेक्शन पाए गए हैं।

एटीएस को शहबाज सिद्दीकी से चौंकाने वाले कई अहम सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर एटीएस आतंकियों की भारत विरोधी थ्यौरी को समझने में लगी है। एटीएस के निशाने पर वह लोग भी हैं जो शहवाज के मोबाइल में जिहादी विचाराधारा रखने वाले जुड़े हों। ऐसे लोगों की जानकारियां मिलने पर एटीएस उन्हें भी अपनी जांच में ले सकती है।

एटीएस ने आजमगढ़ से मोहम्मद शेख को भी उठाया यूपी एटीएस ने आजमगढ़ के निजामाबाद थाना इलाके के गांव खुदादादपुर गांव से मोहम्मद शेख को उठाया था, उससे एटीएस ने पूछताछ की। मोहम्मद शेख को 20 मई को उठाया था और उससे पूछताछ की गई। हालांकि मोहम्मद शेख को 23 मई को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन एटीएस ने उस पर लगातार निगरानी रखी। एटीएस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि, वह जिहादी बातें करता था और लोगों को उकसाता था। वह भी इस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में रहा।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी शहजाद भट्टी और आईएसआई के लिए काम कर रहा एक और माड्यूल पकड़ा है। इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में आकर देश विरोधी षड्यंत्रों में शामिल संदिग्ध आतंकी आजमगढ़ निवासी मो.शेख को गिरफ्तार किया गया है। शहजाद भट्टी ने आरोपी शेख को एक अन्य राज्य की हिंदूवादी महिला नेता की हत्या का टास्क सौंपा था। एटीएस ने आजमगढ़ से पकड़े गए आरोपी के कब्जे से नाइन एमएम पिस्टल, चार कारतूस व मोबाइल फोन बरामद किया है।