यूपी में एटीएस कमांडो भी हुए सक्रिय, हाई अलर्ट के बाद संदिग्ध आतंकियों के मूवमेंट की जोड़ी जा रहीं कड़ियां
उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले के हाई अलर्ट के बाद एटीएस कमांडो भी सक्रिय हो गए हैं।संदिग्ध आतंकियों के मूवमेंट की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े कुछ अन्य संदिग्ध आतंकियों को लेकर जांच तेज हुई है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एटीएस को सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से जुड़े यूपी के कुछ अन्य युवकों के बारे में सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। एटीएस कमांडो को भी सक्रिय किया गया है। एटीएस ने शहजाद भट्टी और आबिद के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है।
एटीएस ने बलरामपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी शहरोज को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की है। एटीएस अब तक पकड़े जा चुके डेढ़ दर्जन संदिग्ध आतंकियों के बीते दिनों के मूवमेंट की कड़ियों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े इन कट्टरपंथी युवकों का किन शहरों में अधिक मूवमेंट रहा है। इनके करीबियों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
अब तक 200 से अधिक संदिग्ध युवकों से पूछताछ भी हो चुकी है। आशंका है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर से अलग-अलग ग्रुप के माध्यम से जुड़े संदिग्ध आतंकियों तक असलहे व विस्फोटक भी पहुंचाए गए हैं। बलरामपुर निवासी शहरोज को भी मुंबई से भेजा गया था, जिसे राजस्थान जाकर असलहा और विस्फोटक हासिल करना था। अब तक पकड़े गए आरोपितों के मोबाइल फोन से मिले पाकिस्तानी नंबरों को लेकर भी छानबीन की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधि के बाद इंटेलिजेंस इनपुट
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को हुई आतंकी घटना के बाद इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार यूपी में हमलों की साजिश के पीछे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क का हाथ होने का खास इनपुट है। इसके बाद लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत अन्य जिलों में पूरी सतर्कता और अतिरिक्त चेकिंग के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
सीएम योगी ने भी बैठक कर दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश समेत अन्य वरिष्ठ अदिकारियों के साथ बैठक कर शांति-व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखे जाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में पूरी मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीजीपी ने एटीएस की पूरी टीम को लखनऊ और कांवण यात्रा से जुड़े जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने का निर्देश दिया है।
सूत्रों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की गोलीबारी में एक मजदूर की मौत की घटना के बाद यह इनपुट सामने आया है। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने यूपी में कट्टरपंथी युवकों के कई मॉड्यूल तैयार किए हैं। इनमें एक संदिग्ध आतंकियों के ग्रुप ने बिजनौर में वाहन को आग लगाने की घटना की थी। जिसके बाद एटीएस सक्रिय हुई थी।
भट्टी से जुड़े डेढ़ दर्जन संदिग्धों को पकड़ा गया
ढाई माह में शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े डेढ़ दर्जन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें बलरामपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी शहरोज को एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वह मुंबई में रहता था और शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था।शहजाद भट्टी ने संदिग्ध आतंकियों को यूपी में हमलों के अलग अलग टास्क सौंपे हैं। सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा प्रबंध और कड़े किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।