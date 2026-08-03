यूपी में एटीएस कमांडो भी हुए सक्रिय, हाई अलर्ट के बाद संदिग्ध आतंकियों के मूवमेंट की जोड़ी जा रहीं कड़ियां

उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले के हाई अलर्ट के बाद एटीएस कमांडो भी सक्रिय हो गए हैं।संदिग्ध आतंकियों के मूवमेंट की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट‌्टी से जुड़े कुछ अन्य संदिग्ध आतंकियों को लेकर जांच तेज हुई है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एटीएस को सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी से जुड़े यूपी के कुछ अन्य युवकों के बारे में सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। एटीएस कमांडो को भी सक्रिय किया गया है। एटीएस ने शहजाद भट्टी और आबिद के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ अपनी जांच तेज कर दी है।

एटीएस ने बलरामपुर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी शहरोज को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की है। एटीएस अब तक पकड़े जा चुके डेढ़ दर्जन संदिग्ध आतंकियों के बीते दिनों के मूवमेंट की कड़ियों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े इन कट्टरपंथी युवकों का किन शहरों में अधिक मूवमेंट रहा है। इनके करीबियों को भी चिन्हित किया जा रहा है।

अब तक 200 से अधिक संदिग्ध युवकों से पूछताछ भी हो चुकी है। आशंका है कि पाकिस्तानी गैंगस्टर से अलग-अलग ग्रुप के माध्यम से जुड़े संदिग्ध आतंकियों तक असलहे व विस्फोटक भी पहुंचाए गए हैं। बलरामपुर निवासी शहरोज को भी मुंबई से भेजा गया था, जिसे राजस्थान जाकर असलहा और विस्फोटक हासिल करना था। अब तक पकड़े गए आरोपितों के मोबाइल फोन से मिले पाकिस्तानी नंबरों को लेकर भी छानबीन की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधि के बाद इंटेलिजेंस इनपुट जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को हुई आतंकी घटना के बाद इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार यूपी में हमलों की साजिश के पीछे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क का हाथ होने का खास इनपुट है। इसके बाद लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत अन्य जिलों में पूरी सतर्कता और अतिरिक्त चेकिंग के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

सीएम योगी ने भी बैठक कर दिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश समेत अन्य वरिष्ठ अदिकारियों के साथ बैठक कर शांति-व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखे जाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में पूरी मुस्तैदी बरते जाने के साथ ही किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीजीपी ने एटीएस की पूरी टीम को लखनऊ और कांवण यात्रा से जुड़े जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने का निर्देश दिया है।

सूत्रों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की गोलीबारी में एक मजदूर की मौत की घटना के बाद यह इनपुट सामने आया है। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने यूपी में कट्टरपंथी युवकों के कई मॉड्यूल तैयार किए हैं। इनमें एक संदिग्ध आतंकियों के ग्रुप ने बिजनौर में वाहन को आग लगाने की घटना की थी। जिसके बाद एटीएस सक्रिय हुई थी।