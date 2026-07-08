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पेंट कारोबारी के घर सुबह-सुबह पुलिस के साथ पहुंची NIA और ATS, घंटों तलाशी; मोबाइल-लैपटॉप खंगाला

By Ajay Singh
शिवम सिंह, गोरखपुर
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एनआईए और यूपी एटीएस ने गोरखपुर में एक पेंट कारोबारी के घर बुधवार की सुबह-सुबह छापा मार दिया। इस दौरान पुलिस पेंट कारोबारी के घर के आसपास घेराबंदी किए रही।एटीएस या पुलिस ने अब तक इस कार्रवाई की वजह नहीं बताई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है।

पेंट कारोबारी के घर सुबह-सुबह पुलिस के साथ पहुंची NIA और ATS, घंटों तलाशी; मोबाइल-लैपटॉप खंगाला

NIA- ATS raids paint dealer's house : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुधवार की सुबह 5 बजे एक पेंट कारोबारी के घर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) का छापा पड़ गया। दोनों एजेंसियां पूरी तैयारी और पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी। आते ही पुलिस ने पेंट कारोबारी के घर और आसपास के एरिया को घेर लिया। इसके बाद घर की तलाशी ली गई। एक-एक कमरे को बारीकी से चेक किया गया। घर में मौजूद मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खंगाला गया। यह जांच-पड़ताल घंटों जारी रही और इस दौरान पेंट कारोबारी के परिवार के सदस्यों को घर से बाहर जाने या बाहर से किसी को आने नहीं दिया गया।

पेंट कारोबारी का घर गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग स्थित माई धीया गड़ही मोहल्ले में है। दुकान इलाहीबाग में ही सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास है। एटीएस और पुलिस की इस कार्रवाई की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन सूत्रों के जरिए पता चल रहा है कि मामला साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। एनआईए- एटीएस को कुछ इनपुट मिले थे जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आगे की जांच के लिए टीम कुछ चीजों को अपने साथ ले गई है। हालांकि इस बारे में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस ऐक्शन को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हर कोई कार्रवाई की वजह और जांच में क्या सामने आया यह जानना चाह रहा है।

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पुलिस ने घेराबंदी कर रखी नजर

एनआईए- एटीएस की इस कार्रवाई के दौरान पेंट कारोबारी के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। पुलिस ने इस दौरान मोहल्ले में आने-जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी। बिना किसी खास वजह के किसी को भी पेंट कारोबारी के मकान के आसपास नहीं जाने दिया गया। घर के अंदर एटीएस तलाशी और जांच-पड़ताल करती रही। जबकि बाहर स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा।

सुबह-सुबह पुलिस देख चौंक गए लोग

सुबह-सुबह पेंट कारोबारी के घर आए अधिकारियों और पुलिस को देखकर इलाहीबाग मोहल्ले के लोग चौंक गए। कारोबारी के घर के पास लोग जुटने लगे लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते दूर-दूर ही रहे। लोग आपस में छापेमारी को लेकर तरह-तरह की बातें करते रहे।

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साइबर ठगी से जुड़ा हो सकता है मामला

सूत्रों का कहना है कि पेंट कारोबारी के घर इस जांच का संबंध अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन-देन और डिजिटल गतिविधियों से हो सकता है। इसी सिलसिले में एजेंसियों को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिसके आधार पर गोरखपुर में यह कार्रवाई की गई। हालांकि जांच एजेंसियां अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं और मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल एनआईए, एटीएस या पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के उद्देश्य या बरामदगी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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