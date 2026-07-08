पेंट कारोबारी के घर सुबह-सुबह पुलिस के साथ पहुंची NIA और ATS, घंटों तलाशी; मोबाइल-लैपटॉप खंगाला

एनआईए और यूपी एटीएस ने गोरखपुर में एक पेंट कारोबारी के घर बुधवार की सुबह-सुबह छापा मार दिया। इस दौरान पुलिस पेंट कारोबारी के घर के आसपास घेराबंदी किए रही।एटीएस या पुलिस ने अब तक इस कार्रवाई की वजह नहीं बताई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है।

NIA- ATS raids paint dealer's house : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुधवार की सुबह 5 बजे एक पेंट कारोबारी के घर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) का छापा पड़ गया। दोनों एजेंसियां पूरी तैयारी और पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी। आते ही पुलिस ने पेंट कारोबारी के घर और आसपास के एरिया को घेर लिया। इसके बाद घर की तलाशी ली गई। एक-एक कमरे को बारीकी से चेक किया गया। घर में मौजूद मोबाइल फोन, लैपटॉप से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खंगाला गया। यह जांच-पड़ताल घंटों जारी रही और इस दौरान पेंट कारोबारी के परिवार के सदस्यों को घर से बाहर जाने या बाहर से किसी को आने नहीं दिया गया।

पेंट कारोबारी का घर गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग स्थित माई धीया गड़ही मोहल्ले में है। दुकान इलाहीबाग में ही सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास है। एटीएस और पुलिस की इस कार्रवाई की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन सूत्रों के जरिए पता चल रहा है कि मामला साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। एनआईए- एटीएस को कुछ इनपुट मिले थे जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आगे की जांच के लिए टीम कुछ चीजों को अपने साथ ले गई है। हालांकि इस बारे में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस ऐक्शन को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हर कोई कार्रवाई की वजह और जांच में क्या सामने आया यह जानना चाह रहा है।

पुलिस ने घेराबंदी कर रखी नजर एनआईए- एटीएस की इस कार्रवाई के दौरान पेंट कारोबारी के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। पुलिस ने इस दौरान मोहल्ले में आने-जाने वाले हर शख्स पर नजर रखी। बिना किसी खास वजह के किसी को भी पेंट कारोबारी के मकान के आसपास नहीं जाने दिया गया। घर के अंदर एटीएस तलाशी और जांच-पड़ताल करती रही। जबकि बाहर स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा।

सुबह-सुबह पुलिस देख चौंक गए लोग सुबह-सुबह पेंट कारोबारी के घर आए अधिकारियों और पुलिस को देखकर इलाहीबाग मोहल्ले के लोग चौंक गए। कारोबारी के घर के पास लोग जुटने लगे लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते दूर-दूर ही रहे। लोग आपस में छापेमारी को लेकर तरह-तरह की बातें करते रहे।