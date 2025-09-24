ATS ने झारखंड के 5 लाख के इनामी नक्सली को किया सोनभद्र में गिरफ्तार, एके-47 से लैस रहता था

एटीएस ने झारखंड के 5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली को किया सोनभद्र में गिरफ्तार कर लिया है। वह हर समय एके-47 हथियार से लैस रहता है। वह काफी खूंखार माना जाता है। वह झारखंड में 25 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है।

झारखंड के पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली उमेश खेरवार उर्फ नगीना उर्फ डॉक्टर को एटीएस ने मंगलवार को यूपी के सोनभद्र में गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बारे में झारखंड के पलामू जिले के पुलिस अफसरों को सूचना देकर उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि इस बारे में एटीएस के अधिकारी देर रात तक कुछ नहीं बोल रहे थे। एटीएस को पता चला था कि वह हर समय एके-47 हथियार से लैस रहता है। वह काफी खूंखार माना जाता है। वह झारखंड में 25 से अधिक नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। बताया जा रहा हे कि एनआईए और अन्य खुफिया एजेन्सियां भी उससे पूछताछ करने में लग गई है।

नगीना पर झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में कई नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप है। वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी) में सब जोनल कमांडर है। झारखंड सरकार ने कुछ समय पहले ही उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। इसी साल 14 सितंबर को पलामू जिले के मनातू में सुरक्षाबलों और टीएसपीसी के नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भी नगीना शामिल था। सुरक्षा बल उसे पकड़ पाते, इससे पहले ही वह जंगल के रास्ते भाग निकला था। इस मुठभेड़ में पांच लाख रुपए का इनामी दूसरा नक्सली मुखदेव यादव मारा गया था। तीन सितम्बर को मनातू में हुई मुठइभेड़ में नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बलों के दो जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही नगीना फरार चल रहा था।