आतंकी कनेक्शन में यूपी पहुंची जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस, दो किशोरों को हिरासत में लिया

संक्षेप: आतंकी कनेक्शन को लेकर जम्मू-कश्मीर की पुलिस एक बार फिर यूपी धमकी है। पुलिस ने एटीएस के साथ मेरठ में दबिश दी और दो किशोरों को हिरासत में लिया है। इनके घर और परिवार के बैंक एकाउंटर की जांच की है। इन पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है।

आतंकी कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों के मुकदमे में एटीएस, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार रात मेरठ में दबिश दी। टीम कोतवाली क्षेत्र पहुंची और दो किशोरों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों की मानें तो एक सोशल मीडिया ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट डालने में इन किशोरों से पूछताछ की जा रही है। किशोरों के मोबाइल फोन को भी कब्जे में लिया है।

एटीएस और जम्मू पुलिस ने आईबी के साथ बनियापाड़ा इलाके में दबिश दी। एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दो किशोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों की मानें तो मामला देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी कनेक्शन से जुड़ा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कमेंट डाले गए थे। ग्रुप में मेरठ के दो किशोरों की ओर से भी पोस्ट डाली गई थी। जम्मू कश्मीर के बाहु-फोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों किशोरों के परिजनों के बैंक अकाउंट की छानबीन की जा रही है। दोनों किशोरों के कमरों की तलाशी ली गई है। इन किशोर ने किन लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संपर्क किया, इसकी भी जानकारी की जा रही है।

आतंकी गतिविधियों में कई बार सामने आया वेस्ट का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों में वेस्ट यूपी का नाम कई बार सामने आया है। पिछले साल गुजरात एटीएस ने शामली निवासी आतंकी की गिरफ्तारी की थी। किठौर निवासी युवक को भी गुजरात एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। लावड़ निवासी युवक को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में हाल में पकड़ा था। देवबंद में एटीएस ने छ समय में कई गिरफ्तारियां की हैं। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल डॉक्टर अदील भी सहारनपुर में पनाह लिए हुए था।