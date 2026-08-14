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यूपी के इस जिले में ATS का ऐक्शन, दो संदिग्धों को मस्जिद से उठाया, पाकिस्तानी कनेक्शन का शक

By Dinesh Rathour
मेरठ, प्रमुख संवाददाता
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यूपी एटीएस ने हापुड़ से दो संदिग्धों को मस्जिद से उठा लिया। एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार संदिग्धों से एटीएस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और शहजाद भट्टी कनेक्शन का इनपुट तलाश रही है।

UP Ats
यूपी एटीएस की कार्रवाई

UP ATS Action: यूपी के हापुड़ में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध दबोचा है। टीम ने बहादुरगढ़ क्षेत्र के शेरपुर गांव में मस्जिद से दोनों को उठाया है। आरोपियों की गतिविधियां संदिग्ध बताई गई हैं। सूत्रों की मानें तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और शहजाद भट्टी से कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। आरोपियों के मोबाइल, बैंक खातों और पिछले कुछ दिनों के मूवमेंट को लेकर एटीएस पड़ताल कर रही है।

यूपी एटीएस की मेरठ टीम को दो संदिग्ध आरोपियों का इनपुट मिला था। इनमें से एक मेरठ का रहने वाला है। दोनों आरोपियों की निगरानी की जा रही थी। टीम शुक्रवार को इन आरोपियों के पीछे लगी, जब दोनों आरोपी हापुड़ के बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र में शेरपुर गांव की ओर जा रहे थे। एटीएस टीम को देखकर आरोपियों ने गांव की मस्जिद के बाहर बाइक खड़ी की और अंदर जा घुसे। एटीएस ने आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपियों ने इस दौरान हल्ला मचा दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने जानकारी का प्रयास किया। टीम ने बताया कि आरोपियों का पीछा किया जा रहा था और पूछताछ के लिए उठाकर ले जा रहे हैं। इस दौरान लोगों ने ये भी बताया कि ये स्थानीय युवक नहीं हैं और जानबूझकर मस्जिद के बाहर बाइक लगाकर अंदर आए थे। फिलहाल आरोपियों को मेरठ लाकर पूछताछ की जा रही है।

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आरोपियों के मोबाइलों को खंगाला जा रहा

आरोपियों का संपर्क शहजाद भट्टी से बताया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफार्म की मदद से बातचीत हो रही थी। दोनों युवकों का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भी होना बताया है। इन्हीं इनपुट को लेकर जांच की जा रही है। आरोपियों के मोबाइलों को खंगाला जा रहा है और इनके घरों पर भी टीम को भेजा है। फिलहाल एटीएस ने कोई खुलासा अभी तक नहीं किया है।

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वेस्ट यूपी से दर्जनों की हो चुकी हैं गिरफ्तारी

आतंकी कनेक्शन और शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े दर्जनों आरोपियों की पूर्व में वेस्ट यूपी और दिल्ली से गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ आरोपियों को पंजाब में भी पकड़ा गया था। सबसे पहले इस नेटवर्क में गाजियाबाद में गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से लगातार ये धरपकड़ की जा रही है। शहजाद भट्टी गैंग देश के युवकों को बरगलाकर इनसे टारगेट किलिंग, सैन्य क्षेत्रों और महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी करा रहा है। इसके लिए पैसा और हथियार दिए जा रहे हैं। पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत कई जगहों पर आरडीएक्स से धमाकों की भी साजिश कराई थी। ऐसे में शहजाद भट्टी और उसके साथियों का नेटवर्क भारतीय खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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