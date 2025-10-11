आजम पर जुल्म, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धब्बा, स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा सरकार पर हमला

पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने सपा नेता आजम खां पर जुल्म किए हैं। यह जुल्म लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धब्बा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि उनकी आजम खां से मुलाकात राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि औपचारिक और आदरभाव से हुई है। शनिवार दोपहर स्वामी प्रसाद मौर्य की आजम खां से करीब दो घंटे तक मुलाकात चली। इसके बाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सभी मुद्दों पर फेल हुई है। वादा करने के बाद भी भाजपा ने किसानों के साथ गलत किया है। उत्तर प्रदेश देश में हत्या, दहेज हत्या, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न और अन्य अपराधों में नंबर एक है।