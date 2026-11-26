माफिया अतीक अहमद के साथी बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अरमान को अब बरेली की अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। दोनों पर 2023 में केंद्रीय कारागार में बंद रहने के दौरान अशरफ से अवैध मुलाकात करने का आरोप है।

बरेली, मुख्य संवाददाता। केंद्रीय कारागार-2 में माफिया अशरफ से अवैध मुलाकात को लेकर दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रयागराज के रहने वाले दो अपराधी गुड्डू मुस्लिम और अरमान अब तक वांछित चल रहे हैं। इस प्रकरण में थाना बिथरी चैनपुर में दर्ज मुकदमे में 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए उन्हें फरार घोषित किया गया है। माफिया अतीक अहमद को एक जनवरी 2019 से जिला जेल देवरिया से प्रशासनिक आधार पर यहां स्थानांतरित किया गया था। 19 अप्रैल 2019 तक वह यहां रहा और फिर प्रशासनिक आधार पर नैनी जेल इलाहाबाद भेज दिया गया। उसके बाद नैनी जेल से उसके भाई अशरफ को 11 जुलाई 2020 को यहां भेजा गया था।

अशरफ के यहां बंद रहने के दौरान ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई। जांच में सामने आया कि उमेश पाल की हत्या की साजिश केंद्रीय कारागार-2 में अशरफ से मुलाकात के दौरान रची गई। इसको लेकर थाना बिथरी में तत्कालीन चौकी इंचार्ज अनिल कुमार की ओर से धारा 147/384/506 /201/120B/195A/34, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/8/13, कारागार अधिनियम की धारा 42बी/54 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत क्राइम नंबर 86/2023 दर्ज किया गया।

मुकदमे में माफिया अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, अशरफ के साले सद्दाम, लल्ला गद्दी, जेल की कैंटीन में सामान सप्लाई करने वाला सैदपुर कुर्मियान निवासी दयाराम उर्फ नन्हें, बंदीरक्षक शिवहरि अवस्थी को नामजद किया गया है। साथ ही जेल के अज्ञात अधिकारी-कर्मचारी और अशरफ के अज्ञात गुर्गों को भी इसमें आरोपी बनाया गया।

सीसीटीवी से खुला मामला, कई आरोपी गए जेल मामले की जांच शुरू हुई तो 11 फरवरी 2023 का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उमेश पाल की हत्या में शामिल असद, गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज, असद, उस्मान और गुलाम समेत कई शूटर जेल से बाहर निकलते हुए देखे गए। इन सभी ने अवैध रूप से अशरफ से मुलाकात कर हत्या की साजिश रची थी। बाद में इनमें से कुछ एनकाउंटर में मारे गए और कुछ गिरफ्तार करके जेल भेजे गए।

मगर प्रयागराज में एमजी मार्ग थाना सिविल लाइन निवासी अरमान पुत्र शमीम और लाला की सराय थाना शिवकुटी, हाल निवासी मोहल्ला चकिया थाना खुल्दाबाद निवासी गुड्डू मुस्लिम पुत्र शफीक अब की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ऐसे में मुकदमे की विवेचना कर रहे सीओ हाईवे देवेश सिंह ने कोर्ट से दोनों आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरारी की उद्घोषणा कराई है। इसके बाद भी दोनों के कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।