अतीक-अशरफ के साथी बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अरमान फरार घोषित, कुर्की की तैयारी
माफिया अतीक अहमद के साथी बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अरमान को अब बरेली की अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। दोनों पर 2023 में केंद्रीय कारागार में बंद रहने के दौरान अशरफ से अवैध मुलाकात करने का आरोप है।
बरेली, मुख्य संवाददाता। केंद्रीय कारागार-2 में माफिया अशरफ से अवैध मुलाकात को लेकर दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रयागराज के रहने वाले दो अपराधी गुड्डू मुस्लिम और अरमान अब तक वांछित चल रहे हैं। इस प्रकरण में थाना बिथरी चैनपुर में दर्ज मुकदमे में 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए उन्हें फरार घोषित किया गया है। माफिया अतीक अहमद को एक जनवरी 2019 से जिला जेल देवरिया से प्रशासनिक आधार पर यहां स्थानांतरित किया गया था। 19 अप्रैल 2019 तक वह यहां रहा और फिर प्रशासनिक आधार पर नैनी जेल इलाहाबाद भेज दिया गया। उसके बाद नैनी जेल से उसके भाई अशरफ को 11 जुलाई 2020 को यहां भेजा गया था।
अशरफ के यहां बंद रहने के दौरान ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई। जांच में सामने आया कि उमेश पाल की हत्या की साजिश केंद्रीय कारागार-2 में अशरफ से मुलाकात के दौरान रची गई। इसको लेकर थाना बिथरी में तत्कालीन चौकी इंचार्ज अनिल कुमार की ओर से धारा 147/384/506 /201/120B/195A/34, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7/8/13, कारागार अधिनियम की धारा 42बी/54 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत क्राइम नंबर 86/2023 दर्ज किया गया।
मुकदमे में माफिया अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, अशरफ के साले सद्दाम, लल्ला गद्दी, जेल की कैंटीन में सामान सप्लाई करने वाला सैदपुर कुर्मियान निवासी दयाराम उर्फ नन्हें, बंदीरक्षक शिवहरि अवस्थी को नामजद किया गया है। साथ ही जेल के अज्ञात अधिकारी-कर्मचारी और अशरफ के अज्ञात गुर्गों को भी इसमें आरोपी बनाया गया।
सीसीटीवी से खुला मामला, कई आरोपी गए जेल
मामले की जांच शुरू हुई तो 11 फरवरी 2023 का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उमेश पाल की हत्या में शामिल असद, गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज, असद, उस्मान और गुलाम समेत कई शूटर जेल से बाहर निकलते हुए देखे गए। इन सभी ने अवैध रूप से अशरफ से मुलाकात कर हत्या की साजिश रची थी। बाद में इनमें से कुछ एनकाउंटर में मारे गए और कुछ गिरफ्तार करके जेल भेजे गए।
मगर प्रयागराज में एमजी मार्ग थाना सिविल लाइन निवासी अरमान पुत्र शमीम और लाला की सराय थाना शिवकुटी, हाल निवासी मोहल्ला चकिया थाना खुल्दाबाद निवासी गुड्डू मुस्लिम पुत्र शफीक अब की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ऐसे में मुकदमे की विवेचना कर रहे सीओ हाईवे देवेश सिंह ने कोर्ट से दोनों आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरारी की उद्घोषणा कराई है। इसके बाद भी दोनों के कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
अतीक और अशरफ की हो चुकी हत्या
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल 2023 की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी थी। अतीक के बेटे असद अहमद का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। इस प्रकरण में जेल के कई कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई थी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।