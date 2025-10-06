अतीक के बेटे अली से दो महीने में कई बार मिला छोटा भाई, जेल बदलने के बाद चर्चा में मुलाकात

अली और अबान की यह कोई पहली मुलाकात नहीं थी। दो महीने के अंतराल में दोनों भाई छह से सात बार मिल चुके थे। हालांकि वीडियो सामने आने के कारण चर्चा में आखिरी मुलाकात ही आई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक एलआईयू के लोगों की मौजूदगी में होती थी।

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदले जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अली को एक अक्तूबर को केंद्रीय कारागार नैनी से झांसी जेल भेजा गया है। अली की जेल बदले जाने के पीछे कई कारण चर्चा में हैं लेकिन सबसे बड़ी वजह उसके छोटे भाई अबान का उससे मिलना बताई जा रही।

इस बारे में पता चला कि अली और अबान की यह कोई पहली मुलाकात नहीं थी। दो महीने के अंतराल में दोनों भाई छह से सात बार मिल चुके थे। अंतर सिर्फ इतना है कि वीडियो सामने आने के कारण चर्चा में आखिरी मुलाकात ही आई। अली और अबान की मुलाकात की पुष्टि करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक एलआईयू के लोगों की मौजूदगी में होती थी। उन्होंने मुलाकात को अली की जेल बदले जाने की वजह मानने से इंकार किया।

लगभग तीन वर्ष से जेल में बंद अतीक का बेटा अली बीते जून माह में उस वक्त चर्चा में आ गया जब तलाशी के दौरान उसकी बैरक में नकदी बरामद हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी जेलर और हेड वार्डर को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही अली की भी बैरक बदल दी गई। उसे फांसी घर की हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया और लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उसकी निगरानी की जाने लगी। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान और उससे बड़े अहजम को बाल संरक्षण गृह में रखा गया था।