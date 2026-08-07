भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे अतीक के बेटे उमर और अली; हाईकोर्ट से पैरोल मिली

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद उसके भाई उमर और अली को पैरोल दे दी है। कोर्ट ने दोनों को मीडिया से बात न करने की शर्त लगाई है। प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर परिवार में शोक का माहौल है। इस बीच जेल में बंद उसके दोनों भाइयों उमर अहमद और अली अहमद भी अबान के जनाजे में शामिल हो सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की पैरोल मंजूर कर ली है। साथ ही शर्त रखी है कि दोनों मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार से सुरक्षा के बारे में पूछा है, जिस पर सरकार के वकील ने बताया है कि दोनों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें जिला न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों की ओर से पैरोल की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी।

जिला कोर्ट ने खारिज की थी उमर-अली की अर्जी जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम जिला न्यायालय में भी जनाजे में शामिल होने की अनुमति के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। उधर, अबान का शव अभी कब्रिस्तान नहीं पहुंचा है। परिवार के मुताबिक शव प्रयागराज के पुरामुफ्ती क्षेत्र में उसकी बुआ के घर पर रखा गया है। अंतिम संस्कार आज शाम कसारी-मसारी कब्रिस्तान में होने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने कब्रिस्तान और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।