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6 सेकंड तक कर क्या रहा था अतीक के बेटे का चालक? अंत में कार संभालने की कोशिश फेल

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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अतीक अहमद के बेटे अबान की कार दुर्घटना में मौत के बाद पीछे चल रही गाड़ी के कैमरे का कथित वीडियो सामने आया है। क्रैश से पहले लेफ्ट भाग रही कार को समय रहते संभालने की कोई कोशिश निर्णायक 6 सेकंड में नहीं दिखती।

Atiq Ahmad Son Aban Ahmad Car Accident
अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त को कार दुर्घटना का एक कथित वीडियो सामने आया है, जो अबान की कार के पीछे चल रही किसी गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।

प्रयागराज में तीन साल पहले मारे गए माफिया राजनेता अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी में कार दुर्घटना में मौत के बाद एक वीडियो सामने आया है, जो कथित तौर पर अबान की कार के ठीक पीछे चल रही किसी गाड़ी के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि अतीक के बेटे की कार के पलटने में कोई दूसरी बात नहीं है। वीडियो गौर से देखने से यह झलक रहा है कि सड़क किनारे बने डिवाइडर सी दीवार में सामने से टकराने से पहले के निर्णायक 6 सेकंड में लेफ्ट साइड भाग रही कार को रोकने की कोशिश नहीं हुई। डिवाइडर के ठीक सामने पहुंचने पर कार को राइट लेने की एक कोशिश दिख रही है, लेकिन तब देर हो चुकी थी और यात्रा का अंत सामने खड़ा हो गया था।

34 सेकंड का यह वीडियो जिस गाड़ी से रिकॉर्ड हुआ है, उसमें सवार लोगों की कार क्रैश के दौरान एक आवाज सुनाई देती है- देखो, देखो, रुक जाओ। इसके बाद यह कार अपनी लेन में अपनी स्पीड में अगले 11-12 सेकंड चलती जाती है और ब्रेक लगाती नहीं दिखती है। आगे जाकर पीछे वाली यह कार रुकी या नहीं रुकी, यह वायरल वीडियो से साफ नहीं होता है। लेकिन वीडियो के बाहर आने से यह तय है कि कार सवार लोगों में ही किसी ने इसे जारी किया या जिसने भी अपलोड किया, उसे यह वीडियो फुटेज दिया। पुलिस ने वीडियो की पुष्टि अभी नहीं की है। झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मोंठ के सीओ सुनील शर्मा को वीडियो की सत्यता की जांच करवाने कहा है।

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34 सेकंड के वीडियो में अबान की कार 12वें-13वें सेकंड के बीच एक पिक-अप वैन को दाईं तरफ से ओवरटेक करती दिखती है। ओवरटेक के तुरंत बाद कार 13वें-14वें सेकंड के दौरान लेफ्ट की तरफ सड़क के बाएं किनारे की तरफ बढ़ जाती है। कार की स्पीड काफी ज्यादा है। कार ओवरटेक के बाद जिस तरह से लेफ्ट जाती जा रही है और उसे रोकने की कोशिश होती नहीं दिखती है, उससे लगता है कि जैसे ड्राइवर का ध्यान सड़क से हट गया या उसे होश नहीं रहा कि आगे क्या हो सकता है। 19वें सेकंड के आस-पास जब गाड़ी का बायां हिस्सा सड़क से उतर जाता है, तब एक बार गाड़ी को राइट लेने की कोशिश होती दिखती है, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल गए थे। कार एक छोटे गड्ढ़े में जंप लेती है और 22वें सेकंड तक सड़क किनारे बने डिवाइडर सी दीवार से टकराकर उछलकर पलट जाती है।

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अबान की कार के ड्राइवर के साथ उस समय क्या स्थिति-परिस्थिति रही कि उसने 13वें और 19वें सेकंड के बीच के वह निर्णायक 6 सेकंड बिना किसी हरकत के गंवा दिए, जिस दौरान लेफ्ट भागती कार को समय रहते संभालने की कोशिश होती तो दुर्घटना का अंत बदल सकता था। एक्सीडेंट में अबान के साथ उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई। कार पर सवार उमर, जैद और आजम घायल हैं। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो वीडियो आया है, वह बाहर और दूर से दिख रही चीजों से अनुमान लगाने भर का ही आधार है। असल में दुर्घटना कैसे हुई, जब हुई तब ड्राइवर कार को समय रहते क्यों संभाल नहीं सका, ऐसे सवालों के जवाब अब यह तीन ही दे सकते हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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