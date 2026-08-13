6 सेकंड तक कर क्या रहा था अतीक के बेटे का चालक? अंत में कार संभालने की कोशिश फेल
अतीक अहमद के बेटे अबान की कार दुर्घटना में मौत के बाद पीछे चल रही गाड़ी के कैमरे का कथित वीडियो सामने आया है। क्रैश से पहले लेफ्ट भाग रही कार को समय रहते संभालने की कोई कोशिश निर्णायक 6 सेकंड में नहीं दिखती।
प्रयागराज में तीन साल पहले मारे गए माफिया राजनेता अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की 6 अगस्त को झांसी में कार दुर्घटना में मौत के बाद एक वीडियो सामने आया है, जो कथित तौर पर अबान की कार के ठीक पीछे चल रही किसी गाड़ी के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि अतीक के बेटे की कार के पलटने में कोई दूसरी बात नहीं है। वीडियो गौर से देखने से यह झलक रहा है कि सड़क किनारे बने डिवाइडर सी दीवार में सामने से टकराने से पहले के निर्णायक 6 सेकंड में लेफ्ट साइड भाग रही कार को रोकने की कोशिश नहीं हुई। डिवाइडर के ठीक सामने पहुंचने पर कार को राइट लेने की एक कोशिश दिख रही है, लेकिन तब देर हो चुकी थी और यात्रा का अंत सामने खड़ा हो गया था।
34 सेकंड का यह वीडियो जिस गाड़ी से रिकॉर्ड हुआ है, उसमें सवार लोगों की कार क्रैश के दौरान एक आवाज सुनाई देती है- देखो, देखो, रुक जाओ। इसके बाद यह कार अपनी लेन में अपनी स्पीड में अगले 11-12 सेकंड चलती जाती है और ब्रेक लगाती नहीं दिखती है। आगे जाकर पीछे वाली यह कार रुकी या नहीं रुकी, यह वायरल वीडियो से साफ नहीं होता है। लेकिन वीडियो के बाहर आने से यह तय है कि कार सवार लोगों में ही किसी ने इसे जारी किया या जिसने भी अपलोड किया, उसे यह वीडियो फुटेज दिया। पुलिस ने वीडियो की पुष्टि अभी नहीं की है। झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मोंठ के सीओ सुनील शर्मा को वीडियो की सत्यता की जांच करवाने कहा है।
34 सेकंड के वीडियो में अबान की कार 12वें-13वें सेकंड के बीच एक पिक-अप वैन को दाईं तरफ से ओवरटेक करती दिखती है। ओवरटेक के तुरंत बाद कार 13वें-14वें सेकंड के दौरान लेफ्ट की तरफ सड़क के बाएं किनारे की तरफ बढ़ जाती है। कार की स्पीड काफी ज्यादा है। कार ओवरटेक के बाद जिस तरह से लेफ्ट जाती जा रही है और उसे रोकने की कोशिश होती नहीं दिखती है, उससे लगता है कि जैसे ड्राइवर का ध्यान सड़क से हट गया या उसे होश नहीं रहा कि आगे क्या हो सकता है। 19वें सेकंड के आस-पास जब गाड़ी का बायां हिस्सा सड़क से उतर जाता है, तब एक बार गाड़ी को राइट लेने की कोशिश होती दिखती है, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल गए थे। कार एक छोटे गड्ढ़े में जंप लेती है और 22वें सेकंड तक सड़क किनारे बने डिवाइडर सी दीवार से टकराकर उछलकर पलट जाती है।
अबान की कार के ड्राइवर के साथ उस समय क्या स्थिति-परिस्थिति रही कि उसने 13वें और 19वें सेकंड के बीच के वह निर्णायक 6 सेकंड बिना किसी हरकत के गंवा दिए, जिस दौरान लेफ्ट भागती कार को समय रहते संभालने की कोशिश होती तो दुर्घटना का अंत बदल सकता था। एक्सीडेंट में अबान के साथ उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई। कार पर सवार उमर, जैद और आजम घायल हैं। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो वीडियो आया है, वह बाहर और दूर से दिख रही चीजों से अनुमान लगाने भर का ही आधार है। असल में दुर्घटना कैसे हुई, जब हुई तब ड्राइवर कार को समय रहते क्यों संभाल नहीं सका, ऐसे सवालों के जवाब अब यह तीन ही दे सकते हैं।