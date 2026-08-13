अतीक-अशरफ की बेनामी संपत्तियां बेचकर माफिया के परिवार को रुपए पहुंचा रहे गुर्गे, जांच तेज

आरोप है कि राजीव नागर के नाम मौजा शाह उर्फ पीपलगांव और दामूपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की बेनामी संपत्तियां लिखवाई गईं। इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री किए जाने और उससे प्राप्त धनराशि अतीक के गुर्गों के जरिए से माफिया के परिवार तक पहुंचाए जाने की बात सामने आई है।

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को तीन साल से अधिक गुजर चुके हैं लेकिन उनके गुर्गे आज भी ऐक्टिव हैं। वे अतीक-अशरफ की बेनामी संपत्तियां बेचकर माफिया के परिवार तक रुपए पहुंचा रहे हैं। इस बीच अतीक-अशरफ के करीबियों से जुड़ी बेनामी संपत्तियों की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। मामले की स्थलीय और अभिलेखीय जांच के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है।

एसडीएम सदर की ओर से जारी पत्र में चक निरातुल निवासी राजीव नागर के संबंध में गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि राजीव नागर के नाम मौजा शाह उर्फ पीपलगांव और दामूपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की बेनामी संपत्तियां लिखवाई गईं। इन संपत्तियों की आज भी खरीद-बिक्री किए जाने और उससे प्राप्त धनराशि अतीक के गुर्गों और रिश्तेदारों के जरिए से माफिया के परिवार तक पहुंचाए जाने की बात सामने आई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार दक्षिणी पीयूष कुशवाहा की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसमें एयरपोर्ट थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक अमर सिंह, शाह उर्फ पीपलगांव के लेखपाल मनीष कुमार और दामूपुर के लेखपाल प्रतीक पांडेय शामिल हैं। टीम को राजीव नागर के नाम दर्ज संपत्तियों के दस्तावेज, भूमि के स्वामित्व, खरीद-बिक्री और वर्तमान स्थिति की जांच करनी है। साथ ही यह भी सत्यापित किया जाना है कि संबंधित जमीनें वास्तव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की थीं या नहीं और उनके हस्तांतरण में किसी नियम-कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

क्या बोले अधिकारी डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य ने बताया कि गठित टीम को सात दिन में जांच आख्या देने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सौ के पार थी आबान की कार ..परखच्चे उड़ गए वहीं छह अगस्त को झांसी में हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद के कार हादसे का एक कथित वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलटती दिखाई दे रही है। हादसे में आबान और कार चला रहे उसके दोस्त सोनू खान की मौत हो गई थी, जबकि सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं, एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच मोठ सीओ को सौंपी गई है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।