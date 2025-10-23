प्रयागराज में सरेराह हत्या में अतीक अहमद का गैंग शामिल? लापरवाही में चौकी इंचार्ज सस्पेंड

संक्षेप: प्रयागराज में सरेराह युवक की हत्या के मामले में अतीक अहमद गैंग के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह के दबंग युवकों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। खुद पुुलिस कमिश्नर ने भी मरियाडीह में छापेमारी की थी।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दो दिन पहले ईंट पत्थर से कूचकर सरेराह रविंद्र पासी उर्फ मुन्नू पासी की हत्या के मामले में पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जबकि धूमनगंज थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिया है। इस मामले में अब अतीक अहमद गैंग के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह के दबंग युवकों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ था। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए चक्काजाम और धरना प्रदर्शन किया था।

गौरतलब है कि मंगलवार को मुंडेरा में पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल लेने के विवाद के बाद 47 वर्षीय मुन्नू पासी की हत्या कर दी गई थी। मृतक मुन्नू पासी रोडवेज में संविदा बस चालक था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में धूमनगंज थाना पुलिस ने सात नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस की सात टीमें फरार अभियुक्त की तलाश कर रही हैं।

पुलिस कमश्निर जोगिंदर कुमार ने बुधवार को खुद पुलिस फोर्स के साथ मरियाडीह में दबिश दी थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी किसी को बख्शा नही जायेगा। गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट के आदेश से कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। मुन्नू पासी के छोटे भाई ने कहा कि 15 दिन पहले ही उन लोगो ने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी को लिखित दिया था कि कुछ दबंग उसके भाई को परेशान कर रहे है। बावजूद चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नही की। इसके बाद भाई की मंगलवार को दिनदहाड़े हत्या कर दी गई।