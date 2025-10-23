Hindustan Hindi News
प्रयागराज में सरेराह हत्या में अतीक अहमद का गैंग शामिल? लापरवाही में चौकी इंचार्ज सस्पेंड

संक्षेप: प्रयागराज में सरेराह युवक की हत्या के मामले में अतीक अहमद गैंग के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह के दबंग युवकों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। खुद पुुलिस कमिश्नर ने भी मरियाडीह में छापेमारी की थी।

Thu, 23 Oct 2025 04:44 PMYogesh Yadav प्रयागराज वार्ता
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दो दिन पहले ईंट पत्थर से कूचकर सरेराह रविंद्र पासी उर्फ मुन्नू पासी की हत्या के मामले में पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जबकि धूमनगंज थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिया है। इस मामले में अब अतीक अहमद गैंग के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अतीक अहमद के गढ़ मरियाडीह के दबंग युवकों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ था। आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए चक्काजाम और धरना प्रदर्शन किया था।

गौरतलब है कि मंगलवार को मुंडेरा में पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल लेने के विवाद के बाद 47 वर्षीय मुन्नू पासी की हत्या कर दी गई थी। मृतक मुन्नू पासी रोडवेज में संविदा बस चालक था। पुलिस सूत्रों के अनुसार पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में धूमनगंज थाना पुलिस ने सात नामजद व चार अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस की सात टीमें फरार अभियुक्त की तलाश कर रही हैं।

पुलिस कमश्निर जोगिंदर कुमार ने बुधवार को खुद पुलिस फोर्स के साथ मरियाडीह में दबिश दी थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी किसी को बख्शा नही जायेगा। गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट के आदेश से कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। मुन्नू पासी के छोटे भाई ने कहा कि 15 दिन पहले ही उन लोगो ने ट्रांसपोर्ट नगर चौकी प्रभारी को लिखित दिया था कि कुछ दबंग उसके भाई को परेशान कर रहे है। बावजूद चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नही की। इसके बाद भाई की मंगलवार को दिनदहाड़े हत्या कर दी गई।

क्या है पूरी घटना

नीमसराय निवासी 40 वर्षीय रविंद्र उर्फ मुन्नू सोमवार की दोपहर किसी काम से घर से निकला था। मुंडेरा के समीप कुछ युवकों का रविंद्र से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। युवकों ने रविंद्र की ईंट पत्थर से बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया। मारपीट की सूचना पर परिजन पहुंचे, तो रविंद्र खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। परिजन आनन-फानन में उसे एसआरएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात से गुस्साए परिजन व स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। लोगों ने हत्यारोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। लोगों के हंगामे की सूचना पर कई थाने की पुलिस और पीएसी फोर्स पहुंच गई। किसी तरह लोगों को समझाया जा सका।