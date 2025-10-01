Atiq Ahmed son Ali has been shifted from Naini jail Prayagraj to Jhansi jail नैनी से झांसी जेल पहुंचा अतीक अहमद का बेटा, वैन से उतरते ही बोला-योगी जी मुझे बचाएं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नैनी से झांसी जेल पहुंचा अतीक अहमद का बेटा, वैन से उतरते ही बोला-योगी जी मुझे बचाएं

करीब 3 साल तक तक नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद को  हाई सिक्योरिटी के बीच झांसी जिला जेल ले जाया गया। पुलिस ने पूरे रास्ते कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पहुंचाया और जेल में उसे तन्हा बैरक में रखा गया। अली ने आरोप लगाया कि वह झूठे मुकदमे में फंसा है और अभी लॉ कर रहा है।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, झांसीWed, 1 Oct 2025 05:09 PM
करीब 38 महीने से नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद बुधवार को हाई सिक्योरिटी के बीच झांसी जिला जेल लाया गया। प्रयागराज से 420 किमी लंबे समय पर पग-पग पर पुलिस का पहरा रहा। दोपहर 3.10 बजे 4 ओआरटी और 20 पीएसी जवान के घेरे में प्रिजन वैन से उतरते ही उसे गेट खोलकर तुरंत तन्हा बैरक में ले जाया गया। इससे पहले उसकी तलाशी ली गई। चेकिंग की गई। हालांकि इन दौरान उसने मीडिया से कहा कि प्रशासन और सीएम से निवेदन है कि जो लोग सता रहे हैं उनसे बचाए।

झांसी में अली अहमद ने कहा, “गाड़ी में पांच से छह लोग मेरे साथ थे। वहां से वैन में यहां लाया गया है और पानी भी नहीं पी पाया हूं। उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो लोग मुझे सता रहे हैं, उनसे मुझे बचाए।” अली ने आगे कहा कि वह लॉ कर रहा है और उसे झूठे मुकदमे में फंसा जेल भेज दिया गया है।

दरअसल, प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी और यूपी के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। उसने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था।

मंगलवार की रात शासन के आदेश के बाद बुधवार को सुबह 6.10 बजे हाई सिक्योरिटी के बीच वह नैनी से झांसी जेल के लिए रवाना किया गया था। जहां-जहां से वैन गुजरी हाई सिक्योरिटी रही। पहले से पुलिस को अलर्ट किया गया था। यहां तक की झांसी सीमा में पहुंचते ही कुछ देर को बस स्टैंड से कचहरी चौराहा तक एक तरफ मार्ग की रफ्तार घटाई गई। झांसी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जेल के नियमों के मुताबिक अली को सेल के अंदर रखा गया है। पुलिसकर्मी जेल का गेट खोलकर उसे भीतर ले गए। जेल में उसकी आमद कराई गई। उसकी तलाशी लेने के बाद भीतरी सेल में ले जाया गया। अभी उसे तन्हा बैरक में रखा जाएगा।

