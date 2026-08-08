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अतीक के तीनों बेटों अली-उमर-अहजम की 1 घंटे होगी मुलाकात, हाईकोर्ट ने दी इजाजत

By Ajay Singh
विधि संवाददाता, प्रयागराज
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अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान काे आज प्रयागराज के कसारी-मसारी में सुपुर्द-ए-खाक किए जाएगा। छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक के बड़े बेटों उमर और अली को क्रमश: लखनऊ और झांसी जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज में उमर, अली, अहजम की 1 घंटे मुलाकात होगी। इस दौरान उनकी बुआ भी रहेंगी। 

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अतीक के तीनों बेटों अली-उमर-अहजम की 1 घंटे होगी मुलाकात

माफिया अतीक अहमद के तीनों बेटों अली, उमर और अहजम की प्रयागराज में एक घंटे तक मुलाकात होगी। अली और उमर को छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मिली है। इस दौरान उमर और अली को अपनी बुआ परवीन कुरैशी और छोटे भाई अहजम अहमद से एक घंटे तक मिलने की अनुमति इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से गई है। यह मुलाकात पुलिस की मौजूदगी में तय स्थान पर होगी। अंतिम संस्कार और परिजनों से मुलाकात पूरी होते ही दोनों को वापस संबंधित जेलों में भेज दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने कस्टडी पैरोल पर कोई सैद्धांतिक आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद कोर्ट ने मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांतों का हवाला देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

मीडिया से नहीं करेंगे बात

कोर्ट ने कहा है कि पैरोल के दौरान दोनों भाई न तो मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया) से बात करेंगे और न ही किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस का हिस्सा बनेंगे। जनाजे में वे केवल धार्मिक रस्में कराने वाले धर्मगुरु, अपनी बुआ और भाई से ही बातचीत कर सकेंगे।

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सशर्त इजाजत मिली है जनाजे में शामिल होने की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद को अपने छोटे भाई आबान अहमद के जनाजे में शामिल होने और अंतिम संस्कार की धार्मिक रस्में निभाने के लिए सशर्त कस्टडी पैरोल की मंजूरी दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट एवं न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर एडवोकेट सफदर काज़मी और जेल में बंद अतीक के दोनों बेटों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनकर दिया है।

याचिका में बताया गया कि अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद की गत छह अगस्त को झांसी के पूंछ थानाक्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बड़े भाई मोहम्मद उमर लखनऊ जिला जेल और अली अहमद झांसी जिला जेल में बंद हैं। दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होकर अपने छोटे भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जताई। एडवोकेट सफदर काज़मी ने बताया कि आबान अहमद की अंतिम रस्में और जनाजा आठ अगस्त को रात करीब आठ बजे प्रयागराज के कसारी-मसाारी कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को दोनों भाइयों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सौंपें। जेल से बाहर आने से लेकर वापस लौटने तक उनकी सुरक्षा की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।

अली से बोला उमर, हौसला रखना

शुक्रवार को हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल में बंद अतीक अहमद के बेटों उमर और अली को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। इस दौरान अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह अपने भाई अली से बात करना चाहता है। कहा कि अली से उसकी तीन साल से मुलाकात नहीं हुई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उमर ने अली से कहा कि- तुम हौसला बनाए रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, मीडिया वाले बहुत दबाव डालेंगे मगर तुमको कुछ नहीं बोलना है।

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बड़े भाई के तौर पर उसने अली को यह बात कोर्ट की उस हिदायत के मद्देनजर समझाई, जिसमें कोर्ट ने दोनों को मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की बयानबाजी और जुलूस में शामिल होने से मना किया था। अतीक के बेटों का व्यवहार जानने वाले बताते हैं कि उमर स्वभाव से गंभीर है जबकि अली बिल्कुल अलग है। पिछले साल जब अली को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया जा रहा था तो रोक के बाद भी उसने मीडिया को बयान दे दिया था, जो काफी वायरल हुआ था। उसने कहा था कि- मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो हो गया सो हो गया। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। उसने झांसी जेल स्थानांतरित किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी। उधर पैरोल मिलने के बाद शुक्रवार देर रात झांसी जिला जेल से अली के बाहर निकलने को लेकर हलचल तेज हो गई है।

इसलिए दोनों जोड़े गए वीडियो कांफ्रेंसिंग से

पैरोल याचिका अतीक की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दाखिल की गई थी, उन्होंने खुद को उमर और अली को छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए अपील की थी। अधिवक्ता सफदर काजमी ने कोर्ट को उमर और अली से परवीन की रिश्तेदारी बताते हुए जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अतीक के दो बेटों का इन्हें सरंक्षक बनाया था। इसके बाद कोर्ट ने उमर और अली को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समझ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। करीब आधे घंटे बाद जब दोनों को जोड़ा गया तो दोनों ने कोर्ट के सामने जनाजे में शामिल होने की इच्छा जताई। कहा कि याचिका उनकी मर्जी से दाखिल की गई है और इसके लिए वे कोर्ट की हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं।

ढांढस देना चाहता हूं….

सुनवाई के दौरान उमर ने कोर्ट से एक और मार्मिक गुहार लगाई। उसने कहा कि वह जेल में बंद अपने भाई अली और परिवार के अन्य सदस्यों से पिछले तीन साल से नहीं मिला है। ऐसे में उसे एक घंटे की मुलाकात की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से कहा कि दोनों की उनके भाई अहज़म अहमद और बुआ परवीन कुरैशी से एक घंटे की मुलाकात की व्यवस्था कराई जाए।

अंग्रेजी में भी की बात

अतीक के पांचों बेटों ने अंग्रेजी माध्यम के शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक सेंट जोसेफ स्कूल एंड कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों ने कोर्ट में अंग्रेजी में भी बात की। कोर्ट की ओर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी में भी दिया। ऑर्डर लिखवाने के बाद जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे आदेश समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तो दोनों ने अंग्रेजी में जवाब दिया कि वे आदेश पूरी तरह से समझ गए हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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