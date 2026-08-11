अतीक के बड़े बेटे के गाड़ी वाले करीबी अब पुलिस के रडार पर, तेज हुई तलाश; जानें वजह

प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दर्ज FIR में दस वाहन प्रयागराज, नौ लखनऊ और आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर और झांसी के एक-एक वाहन के अलावा दिल्ली की एक गाड़ी समेत अन्य अज्ञात वाहन शामिल हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी कौन चला रहा था और उसमें कौन-कौन लोग सवार थे।

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज पहुंचे अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद के काफिले में शामिल निजी वाहनों की पहचान तेज हो गई है। नवाबगंज और हथिगवां स्थित टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने, कर्मचारियों से अभद्रता करने और वाहन चढ़ाने के प्रयास के आरोपों के बाद दर्ज मुकदमों में शामिल गाड़ियों के नंबर और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दर्ज एफआईआर में दस वाहन प्रयागराज, नौ लखनऊ और आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर और झांसी के एक-एक वाहन के अलावा दिल्ली की एक गाड़ी समेत अन्य अज्ञात वाहन शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाड़ी नंबर के आधार पर कुछ वाहन मालिकों की पहचान कर ली गई है। कई से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गाड़ी कौन चला रहा था और उसमें कौन-कौन लोग सवार थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि ये वाहन लखनऊ से ही उमर के काफिले के साथ थे या रास्ते में अलग-अलग स्थानों से इसमें शामिल हुए। पुलिस यह भी पता कर रही है कि निजी वाहनों में सवार लोगों का आपस में क्या संबंध था और वे प्रिजन वैन के पीछे-पीछे प्रयागराज तक क्यों आए थे। जांच में पुलिस यह भी जानने का प्रयास कर रही है कि निजी वाहनों का इतना बड़ा काफिला किसके निर्देश पर लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ था।

फतेहपुर में भी 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज वहीं, माफिया अतीक अहमद का नाम लेकर फतेहपुर में भी टोलकर्मियों को धमकाने और उन पर वाहन चढ़ाने की कोशिश के आरोप में 21 वाहनों के चालकों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना आठ अगस्त की है, जब अतीक के बेटे अली को झांसी से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। पुलिस काफिले के पीछे चल रहे कई निजी वाहनों ने कटोघन और बड़ौरी टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए निकलने का प्रयास किया। दोनों टोल प्रबंधन की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है।

आबान के साथ एक्सीडेंट में दो घायलों की हालत गंभीर झांसी हादसे में आबान और सोनू खान की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायलों को परिजनों ने प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। इन घायलों में उमर और जैद की हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया है। करीबियों की मानें तो उमर की तीन पसलियां टूट गई हैं और फेफड़े में चोट हैं, जबकि हाथ-पैर फ्रैक्चर है। वहीं, जैद की भी दो पसलियां टूटी हैं और सिर पर गंभीर चोट लगी हैं। उसके भी हाथ पैर में फ्रैक्चर है। हालांकि तीसरे घायल फारूख अजहम की स्थिति सामान्य है।

उमर ने पढ़ाई थी जनाजे की नमाज आबान को सुपुर्दे खाक करने से पहले लखनऊ जेल से आए उमर अहमद ने जनाजे की नमाज अदा कराई थी। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ अखबार इसकी पुष्टि नहीं करता है। आम तौर पर यह नमाज मौलवी ही पढ़ाते हैं। करीबियों की मानें तो शनिवार को कसारी मसारी कब्रिस्तान में मौलवी को बुलाया गया था, लेकिन अहजम ने बड़े भाई उमर से नमाज अदा कराने की बात कही थी। उमर के बदले हुलिया को देखकर भी लोग उसके इबादत की राह पर चलने का कयास लगा रहे हैं।

मुशर्रफ और समसुल के नाम पर हैं वाहन हथिगवां के कोटिला अख्तियारी स्थित टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ने, कर्मचारी को कुचलने के प्रयास में दर्ज मुकदमे में शामिल वाहन प्रयागराज और कौशाम्बी के लोगों के नाम पर दर्ज हैं। एक वाहन प्रयागराज के नवाबगंज निवासी मो. मुशर्रफ और दूसरा कौशाम्बी सिराथू सराय बुजुर्ग के समसुल उस्मानी के नाम पर रजिस्टर्ड है।