अतीक अहमद का गैंग अब भी कर रहा माफियागिरी, टास्क फोर्स ने आधा दर्जन गुर्गों की सौंपी रिपोर्ट

Feb 21, 2026 01:03 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने छह आरोपियों को भूमाफिया सूची में शामिल करने की संस्तुति की है। हत्या, रंगदारी व गैंगस्टर जैसे मामलों में दर्ज मुकदमों के आधार पर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।

माफिया अतीक अहमद के बाद उसके बचे हुए गुर्गों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। तहसील स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने छह नए नाम सूची में डालकर इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को भेज दी है। जल्द ही जिला स्तरीय समिति की बैठक में सभी पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों के नाम भूमाफिया की सूची में डालने के निर्देश दिए थे, जिन्होंने कई जगह जमीनों पर कब्जा किया और उस पर विवाद रहा।

अतीक अहमद के गुर्गे बने भू माफिया

एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व वाली तहसील स्तरीय समिति ने मो. मुस्लिम, मो. इमरान, मो. जीशान, खालिद जफर, जय प्रकाश दुबे और फहीम अहमद को भूमाफिया घोषित करने की संस्तुति की है। एसडीएम सदर ने बताया कि मो. मुस्लिम पर अलग-अलग थानों में 19 आपराधिक व जमीन विवाद के मामले दर्ज हैं। वहीं मो. इमरान पर भी 19, मो. जीशान पर 14, खालिद जफर पर आठ, जय प्रकाश दुबे पर 10 और फहीम अहमद पर तीन आरापधिक मामले चल रहे हैं। इन लोगों का नाम भूमाफिया की सूची में आने के बाद अब पूर्व में चल रहे मुकदमों की विवेचना का दायरा बढ़ाया जाएगा और इन पर नए एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हत्या, अपरहरण समेत कई आपराधिक मामले

एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों को भू-माफिया घोषित करने की संस्तुति की गई है, उसमें माफिया अतीक के साढ़ू मो. इमरान पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, लूटपाट, साजिश, छेड़खानी, पाक्सो, एससी-एसटी एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के साथ कई मामले दर्ज हैं। वहीं इमरान के भाई जीशान पर कातिलाना हमला, रंगदारी, एससी-एसटी एक्ट, ठगी, छेड़खानी, मारपीट, बलवा, खालिद जफर पर हत्या, कातिलाना हमला, अपहरण, साजिश, विस्फोटक एक्ट, रंगदारी का मामला दर्ज है। मो. मुस्लिम पर कातिलाना हमला, गुंडा एक्ट, रंगदारी, फहीम पर ठगी, जय प्रकाश दुबे पर गैंगस्टर एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं।

12 लोग पहले भी हो चुके हैं चिह्नित

पिछले दिनों तहसील स्तरीय समिति ने 12 लोगों का नाम भू-माफिया की सूची में शामिल करने की संस्तुति की थी। जिसके बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई थी, हालांकि बैठक होने से पहले ही छह और नाम आए हैं। अब अगली बैठक में एक साथ सभी नामों पर संस्तुति की जाएगी। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि तहसील स्तरीय समिति ने छह नाम और भेजे हैं। सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जल्द ही बैठक होगी। सभी तहसीलों को नए भूमाफिया चिह्नित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

