अतीक अहमद गैंग का एक और कारनाम आया सामने, अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का एक और कारनाम सामने आया है। यहां पर अतीक के करीबी ने 165 करोड़ की सरकारी जमीन अफसरों से मिलकर अपने नाम करा ली है। अब डीएम ने जांच कराई तो मामला खुला है। अतीक के पक्ष में काम करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

माफिया अतीक अहमद के गैंग और अफसरों के गठजोड़ का एक नया मामला सामने आया है। एक दशक पहले कसारी-मसारी और ऐनुद्दीनपुर में माफिया के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने लगभग 22 बीघा (54973.77 वर्ग मीटर) प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जमीन अपने नाम दर्ज करा ली थी। मामला संज्ञान में आने के बाद जब डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मुख्य राजस्व अधिकारी संजय पांडेय से इसकी जांच कराई तो सच सामने आया। जमीन तो फिर सरकारी खाते में दर्ज कर पीडीए की अभिरक्षा में सौंप दी गई है, लेकिन इस प्रकरण में तत्कालीन प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई होना लगभग तय हो गया है। जिस जमीन पर माफिया ने अपना नाम दर्ज कराया था, उसकी कीमत 165 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सदर तहसील के कसारी-मसारी क्षेत्र वर्ष 1976 सरकार बनाम अताउल्ला पुत्र बरकत अली वाद न्यायालय में चला। 1998 में जिला न्यायालय ने जमीन पर अताउल्ला का दावा खारिज कर इसे सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। अताउल्ला ने दो सितंबर 2016 को तथ्यों को छिपाकर तत्कालीन एडीएम के साथ मिलकर बिना सरकारी पक्ष को सुने जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। इस बीच इस भूखंड पर पीडीए ने अपनी कॉलोनी बना ली और उसमें लोग रहने भी लगे। इस बीच पीडीए को मालूम हुआ कि उसकी जमीन माफिया के नाम दर्ज है तो 15 अप्रैल 2026 को पीडीए वीसी ऋषिराज के निर्देश पर सचिव ने प्रशासन को इसके लिए पत्र भेजा।

पत्र मिलने के बाद डीएम ने मामले की जांच कराई। इसके बाद जमीन को वापस सरकारी खाते में दर्ज कराई गई। मामले में जिस अताउल्ला का नाम चल रहा है, उसके बेटे को माफिया अतीक का करीबी बताया जा रहा है। अताउल्ला का बेटा उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल रहे गुड्डू मुस्लिम का खास दोस्त है।

तत्कालीन एडीएम और तहसीलदार पर कार्रवाई तय प्रयारागज। इस प्रकरण में तत्कालीन एडीएम और तहसीलदार सदर पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जो आदेश जारी किया है, उसमें तहसील और एडीएम के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

माफिया है अताउल्ला और उसका परिवार प्रयागराज। जिस अताउल्ला ने जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराया था, वो माफिया है। अफसरों की माने तो अब उसके दोनों बेटे माफिया हो चुके हैं। जो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और कई मामलों में जेल भी काट चुके हैं।